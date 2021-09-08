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Глава Приангарья назвал Зиничева офицером с большой буквы
Глава Приангарья назвал Зиничева офицером с большой буквы - РИА Новости, 08.09.2021
Глава Приангарья назвал Зиничева офицером с большой буквы
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев выразил соболезнования родным, близким и коллегам трагически погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:07
2021-09-08T14:07
2021-09-08T14:07
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
игорь кобзев
погиб глава мчс зиничев
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ИРКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев выразил соболезнования родным, близким и коллегам трагически погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева.МЧС ранее сообщило, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.До назначения главой Иркутской области с августа 2018 года до середины декабря 2019 года Кобзев работал заместителем Зиничева в министерстве чрезвычайных ситуаций РФ."Евгений Николаевич для меня был, есть и останется настоящим наставником и учителем, офицером с большой буквы. Мы проработали вместе не такое продолжительное время, но это были лучшие годы моей службы. Поверив в меня, он дал мне вторую путевку в жизнь. Уже в новом статусе губернатора я делился с ним проблемами, вопросами безопасности, было много стратегических планов. Он всегда служил государству. Был главным спасателем Российской Федерации. И погиб как настоящий спасатель. Вечная память", - написал Кобзев на своей странице в Instagram.
https://ria.ru/20210908/melnik-1749180714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь кобзев, погиб глава мчс зиничев
Глава Приангарья назвал Зиничева офицером с большой буквы
Губернатор Приангарья Кобзев назвал главу МЧС Зиничева офицером с большой буквы