https://ria.ru/20210908/zinichev-1749178845.html

Мишустин назвал Зиничева настоящим российским офицером

Мишустин назвал Зиничева настоящим российским офицером - РИА Новости, 08.09.2021

Мишустин назвал Зиничева настоящим российским офицером

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным, близким и коллегам главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего при исполнении служебного долга,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:49

2021-09-08T13:49

2021-09-08T14:23

михаил мишустин

погиб глава мчс зиничев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным, близким и коллегам главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего при исполнении служебного долга, назвал его настоящим российским офицером, мужественным и самоотверженным человеком.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Мы все глубоко потрясены трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Он был настоящим российским офицером, считающим честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни. Профессионал высокого класса, компетентный и принципиальный руководитель, Евгений Николаевич Зиничев пользовался большим авторитетом. Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном, мужественном и самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечества", - говорится в телеграмме председателя правительства.Мишустин добавил, что за годы работы в органах государственной безопасности, во главе одного из важнейших федеральных министерств, Зиничев многое сделал для защиты национальных интересов России, предотвращения чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. В самых сложных и опасных моментах он не раз проявлял героизм, отметил премьер.

https://ria.ru/20210908/melnik-1749180714.html

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михаил мишустин, погиб глава мчс зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)