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Мишустин назвал Зиничева настоящим российским офицером
Мишустин назвал Зиничева настоящим российским офицером - РИА Новости, 08.09.2021
Мишустин назвал Зиничева настоящим российским офицером
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным, близким и коллегам главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего при исполнении служебного долга,... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:49
2021-09-08T14:23
михаил мишустин
погиб глава мчс зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным, близким и коллегам главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего при исполнении служебного долга, назвал его настоящим российским офицером, мужественным и самоотверженным человеком.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Мы все глубоко потрясены трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Он был настоящим российским офицером, считающим честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни. Профессионал высокого класса, компетентный и принципиальный руководитель, Евгений Николаевич Зиничев пользовался большим авторитетом. Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном, мужественном и самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечества", - говорится в телеграмме председателя правительства.Мишустин добавил, что за годы работы в органах государственной безопасности, во главе одного из важнейших федеральных министерств, Зиничев многое сделал для защиты национальных интересов России, предотвращения чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. В самых сложных и опасных моментах он не раз проявлял героизм, отметил премьер.
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михаил мишустин, погиб глава мчс зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:49 08.09.2021 (обновлено: 14:23 08.09.2021)
 
Мишустин назвал Зиничева настоящим российским офицером

премьер Мишустин назвал главу МЧС Зиничева настоящим российским офицером

© РИА Новости / Алексей Колчин / Перейти в фотобанкГлава МЧС России Евгений Зиничев
Глава МЧС России Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Колчин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным, близким и коллегам главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего при исполнении служебного долга, назвал его настоящим российским офицером, мужественным и самоотверженным человеком.
МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
"Мы все глубоко потрясены трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Он был настоящим российским офицером, считающим честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни. Профессионал высокого класса, компетентный и принципиальный руководитель, Евгений Николаевич Зиничев пользовался большим авторитетом. Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном, мужественном и самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечества", - говорится в телеграмме председателя правительства.
Мишустин добавил, что за годы работы в органах государственной безопасности, во главе одного из важнейших федеральных министерств, Зиничев многое сделал для защиты национальных интересов России, предотвращения чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. В самых сложных и опасных моментах он не раз проявлял героизм, отметил премьер.
Министр МЧС РФ Евгений Зиничев в кризисном центре Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий перед совещанием по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 14:01
Глава МЧС Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника
 
Михаил МишустинПогиб глава МЧС ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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