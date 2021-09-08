https://ria.ru/20210908/zinichev-1749172013.html

Турчак назвал гибель Зиничева огромной потерей для страны

Турчак назвал гибель Зиничева огромной потерей для страны - РИА Новости, 08.09.2021

Турчак назвал гибель Зиничева огромной потерей для страны

Смерть Евгения Зиничева - это огромная потеря для МЧС России и для всей страны, он погиб как настоящий спасатель, исполняя свой служебный долг, заявил секретарь РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:31

2021-09-08T13:31

2021-09-08T13:31

общество

андрей турчак

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

единая россия

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Смерть Евгения Зиничева - это огромная потеря для МЧС России и для всей страны, он погиб как настоящий спасатель, исполняя свой служебный долг, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.МЧС ранее сообщило, что руководитель ведомства Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Сегодня трагически оборвалась жизнь главы МЧС России Евгения Зиничева. Всю свою жизнь он посвятил служению стране, обеспечению ее безопасности. В последние годы руководил ведомством, которое всегда первым приходит на помощь людям. И погиб как настоящий спасатель, исполняя свой служебный долг - спасая жизнь другого человека", - сказал Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии."Приношу самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам Евгения Николаевича. Его смерть - огромная потеря для МЧС России, для страны, для всех нас", - подчеркнул секретарь генсовета ЕР.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749164598.html

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749168055.html

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