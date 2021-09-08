https://ria.ru/20210908/zinichev-1749163378.html

Рогозин выразил соболезнования из-за гибели Зиничева

Рогозин выразил соболезнования из-за гибели Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021

Рогозин выразил соболезнования из-за гибели Зиничева

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:51

2021-09-08T12:51

2021-09-08T12:52

дмитрий рогозин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

роскосмос

арктика

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева."Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее в МЧС сообщили о гибели Зиничева на учениях в Арктике. Министр погиб, спасая жизнь человека.

https://ria.ru/20210818/zinichev-1745904272.html

арктика

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2021

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