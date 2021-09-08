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Рогозин выразил соболезнования из-за гибели Зиничева
Рогозин выразил соболезнования из-за гибели Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021
Рогозин выразил соболезнования из-за гибели Зиничева
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:51
2021-09-08T12:52
дмитрий рогозин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
роскосмос
арктика
евгений зиничев
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева."Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее в МЧС сообщили о гибели Зиничева на учениях в Арктике. Министр погиб, спасая жизнь человека.
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дмитрий рогозин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роскосмос, арктика, евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев
12:51 08.09.2021 (обновлено: 12:52 08.09.2021)
 
Рогозин выразил соболезнования из-за гибели Зиничева

Рогозин выразил соболезнования из-за гибели главы МЧС Зиничева

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.
"Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в МЧС сообщили о гибели Зиничева на учениях в Арктике. Министр погиб, спасая жизнь человека.
Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 00:57
Биография Евгения Зиничева
 
Дмитрий РогозинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоскосмосАрктикаЕвгений ЗиничевПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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