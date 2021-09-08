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В Нью-Йорке опознали еще две жертвы терактов 11 сентября
В Нью-Йорке опознали еще две жертвы терактов 11 сентября - РИА Новости, 08.09.2021
В Нью-Йорке опознали еще две жертвы терактов 11 сентября
Еще две жертвы терактов 11 сентября опознаны в Нью-Йорке, теперь число идентифицированных жертв атак на Всемирный торговый центр составляет 1647. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:16
2021-09-08T11:16
в мире
сша
нью-йорк (город)
теракты 11 сентября (2001)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Еще две жертвы терактов 11 сентября опознаны в Нью-Йорке, теперь число идентифицированных жертв атак на Всемирный торговый центр составляет 1647."Управление главного медэксперта в Нью-Йорке сегодня объявило о еще двух опознанных жертвах катастрофы во Всемирном торговом центре в 2001 году", - говорится в релизе управления.Одна из жертв - Дороти Морган из города Хемпстед. Имя идентифицированного мужчины не называется по просьбе членов его семьи.Согласно релизу, женщина и мужчина были опознаны благодаря ДНК-анализу их останков.Отмечается, что 1106 жертв терактов в Нью-Йорке остаются неопознанными.Угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека.
https://ria.ru/20210401/terakt-1603806105.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), теракты 11 сентября (2001)
11:16 08.09.2021
 
В Нью-Йорке опознали еще две жертвы терактов 11 сентября

В Нью-Йорке благодаря анализу ДНК-останков опознали еще две жертвы терактов 11 сентября

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНациональный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Еще две жертвы терактов 11 сентября опознаны в Нью-Йорке, теперь число идентифицированных жертв атак на Всемирный торговый центр составляет 1647.
"Управление главного медэксперта в Нью-Йорке сегодня объявило о еще двух опознанных жертвах катастрофы во Всемирном торговом центре в 2001 году", - говорится в релизе управления.
Одна из жертв - Дороти Морган из города Хемпстед. Имя идентифицированного мужчины не называется по просьбе членов его семьи.
Согласно релизу, женщина и мужчина были опознаны благодаря ДНК-анализу их останков.
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Отмечается, что 1106 жертв терактов в Нью-Йорке остаются неопознанными.
Угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека.
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Теракты 11 сентября (2001)
 
 
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