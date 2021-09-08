https://ria.ru/20210908/zemletryasenie-1749102413.html

При землетрясении в Мексике погиб один человек

При землетрясении в Мексике погиб один человек - РИА Новости, 08.09.2021

При землетрясении в Мексике погиб один человек

Один человек погиб в мексиканском штате Герреро на юго-западе Мексики в результате землетрясения магнитудой 7,1, сообщил губернатор штата Эктор Астудильо. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T06:50

2021-09-08T06:50

2021-09-08T08:19

в мире

землетрясение

мексика

герреро

мехико

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МЕХИКО, 8 сен - РИА Новости. Один человек погиб в мексиканском штате Герреро на юго-западе Мексики в результате землетрясения магнитудой 7,1, сообщил губернатор штата Эктор Астудильо."Только что мне сообщили о гибели человека в Койюке - на него упал столб", - рассказал чиновник в эфире Milenio TV.По словам Астудильо, другой информации о пострадавших и жертвах пока нет, хотя власти получают много сообщений о материальном ущербе.Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник вечером на юго-западе Мексики в штате Герреро. За ним в течение часа последовали новые толчки меньшей силы.

https://ria.ru/20210908/pozhar-1749099964.html

мексика

герреро

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в мире, землетрясение, мексика, герреро, мехико