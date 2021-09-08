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При землетрясении в Мексике погиб один человек
При землетрясении в Мексике погиб один человек - РИА Новости, 08.09.2021
При землетрясении в Мексике погиб один человек
Один человек погиб в мексиканском штате Герреро на юго-западе Мексики в результате землетрясения магнитудой 7,1, сообщил губернатор штата Эктор Астудильо. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T06:50
2021-09-08T08:19
в мире
землетрясение
мексика
герреро
мехико
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МЕХИКО, 8 сен - РИА Новости. Один человек погиб в мексиканском штате Герреро на юго-западе Мексики в результате землетрясения магнитудой 7,1, сообщил губернатор штата Эктор Астудильо."Только что мне сообщили о гибели человека в Койюке - на него упал столб", - рассказал чиновник в эфире Milenio TV.По словам Астудильо, другой информации о пострадавших и жертвах пока нет, хотя власти получают много сообщений о материальном ущербе.Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник вечером на юго-западе Мексики в штате Герреро. За ним в течение часа последовали новые толчки меньшей силы.
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в мире, землетрясение, мексика, герреро, мехико
06:50 08.09.2021 (обновлено: 08:19 08.09.2021)
 
При землетрясении в Мексике погиб один человек

Глава штата Герреро Астудильо: при землетрясении на юго-западе Мексики погиб один человек

© Flickr / monocaiМашина скорой помощи. Мексика
Машина скорой помощи. Мексика - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Flickr / monocai
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МЕХИКО, 8 сен - РИА Новости. Один человек погиб в мексиканском штате Герреро на юго-западе Мексики в результате землетрясения магнитудой 7,1, сообщил губернатор штата Эктор Астудильо.
"Только что мне сообщили о гибели человека в Койюке - на него упал столб", - рассказал чиновник в эфире Milenio TV.
По словам Астудильо, другой информации о пострадавших и жертвах пока нет, хотя власти получают много сообщений о материальном ущербе.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник вечером на юго-западе Мексики в штате Герреро. За ним в течение часа последовали новые толчки меньшей силы.
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В миреЗемлетрясениеМексикаГеррероМехико
 
 
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