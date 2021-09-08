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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
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Тюменская область получит инфраструктурный займ на 700 миллионов рублей
Тюменская область получит инфраструктурный займ на 700 миллионов рублей - РИА Новости, 08.09.2021
Тюменская область получит инфраструктурный займ на 700 миллионов рублей
Тюменская область получит инфраструктурный займ на 700 миллионов рублей для развития жилого микрорайона в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатора области со... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:34
2021-09-08T10:34
тюменская область
тюмень
тюменская область
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 8 сен – РИА Новости. Тюменская область получит инфраструктурный займ на 700 миллионов рублей для развития жилого микрорайона в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на решение межведомственной комиссии по отбору проектов строительства объектов инфраструктуры при Минстрое России."Для Тюменской области важно участие в пилотном проекте по использованию облигаций для финансирования строительства объектов инфраструктуры для жилищного строительства. Новый механизм позволит оперативно запустить в Тюмени очередной крупный проект комплексного жилищного строительства, обеспечит еще больше возможностей в выборе при покупке квартир. В целом более семи тысяч семей смогут приобрести новое жилье, построенное с использованием инфраструктурных облигаций", - сказал губернатор области Александр Моор.По его словам, общий срок освоения участка составит пять лет, при этом первый дом запланирован к вводу в строй уже в декабре следующего года.
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тюмень, тюменская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), александр моор
10:34 08.09.2021
 

Тюменская область получит инфраструктурный займ на 700 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТЮМЕНЬ, 8 сен – РИА Новости. Тюменская область получит инфраструктурный займ на 700 миллионов рублей для развития жилого микрорайона в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на решение межведомственной комиссии по отбору проектов строительства объектов инфраструктуры при Минстрое России.
"Для Тюменской области важно участие в пилотном проекте по использованию облигаций для финансирования строительства объектов инфраструктуры для жилищного строительства. Новый механизм позволит оперативно запустить в Тюмени очередной крупный проект комплексного жилищного строительства, обеспечит еще больше возможностей в выборе при покупке квартир. В целом более семи тысяч семей смогут приобрести новое жилье, построенное с использованием инфраструктурных облигаций", - сказал губернатор области Александр Моор.
Первый в России карбоновый полигон в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 10:11Тюменская область
В Тюменской области открыли первый в России карбоновый полигон
По его словам, общий срок освоения участка составит пять лет, при этом первый дом запланирован к вводу в строй уже в декабре следующего года.
 
Тюменская областьТюменьТюменская областьМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Александр Моор
 
 
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