https://ria.ru/20210908/zaym-1749123856.html

Тюменская область получит инфраструктурный займ на 700 миллионов рублей

Тюменская область получит инфраструктурный займ на 700 миллионов рублей - РИА Новости, 08.09.2021

Тюменская область получит инфраструктурный займ на 700 миллионов рублей

Тюменская область получит инфраструктурный займ на 700 миллионов рублей для развития жилого микрорайона в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатора области со... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:34

2021-09-08T10:34

2021-09-08T10:34

тюменская область

тюмень

тюменская область

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 8 сен – РИА Новости. Тюменская область получит инфраструктурный займ на 700 миллионов рублей для развития жилого микрорайона в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на решение межведомственной комиссии по отбору проектов строительства объектов инфраструктуры при Минстрое России."Для Тюменской области важно участие в пилотном проекте по использованию облигаций для финансирования строительства объектов инфраструктуры для жилищного строительства. Новый механизм позволит оперативно запустить в Тюмени очередной крупный проект комплексного жилищного строительства, обеспечит еще больше возможностей в выборе при покупке квартир. В целом более семи тысяч семей смогут приобрести новое жилье, построенное с использованием инфраструктурных облигаций", - сказал губернатор области Александр Моор.По его словам, общий срок освоения участка составит пять лет, при этом первый дом запланирован к вводу в строй уже в декабре следующего года.

https://ria.ru/20210830/tyumen-1747791092.html

тюмень

тюменская область

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тюмень, тюменская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), александр моор