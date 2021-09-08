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В Госдуме высказались о помощи США Украине при задержании россиян в Минске
В Госдуме высказались о помощи США Украине при задержании россиян в Минске - РИА Новости, 08.09.2021
В Госдуме высказались о помощи США Украине при задержании россиян в Минске
Депутат Государственной думы Артем Туров прокомментировал информацию CNN о том, что США финансировали операцию украинских спецслужб, пытавшихся заманить в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T18:23
2021-09-08T18:23
2021-09-08T18:23
политика
украина
белоруссия
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
россия
задержание россиян под минском
артем туров
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Депутат Государственной думы Артем Туров прокомментировал информацию CNN о том, что США финансировали операцию украинских спецслужб, пытавшихся заманить в страну через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к конфликту в Донбассе.Он отметил, что Киев находится под внешним управлением и создает новые конфликты. По его словам, подобные сообщения подтверждают, что Запад готовил спецоперацию с целью "внести определенный раскол между Москвой и Минском".В июле 2020 года власти Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян по подозрению в "подготовке массовых беспорядков в стране в период избирательной кампании". Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, задержанные под Минском — это сотрудники ЧОП, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс. Он также отметил, что Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, а задержанные россияне не совершали противоправных действий.После операции белорусских спецслужб Украина потребовала выдать 28 человек для привлечения к уголовной ответственности за якобы их участие в событиях в Донбассе.Генпрокуратура России сообщила 14 августа, что 32 из 33 задержанных гражданина возвращены на родину. Тридцать третий россиянин, который имеет также белорусский паспорт, остался на территории этого государства.
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политика, украина, белоруссия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, россия, задержание россиян под минском, артем туров
В Госдуме высказались о помощи США Украине при задержании россиян в Минске
Депутат Туров о скандале с задержанием россиян в Минске: Украина просто исполнитель