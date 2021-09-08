https://ria.ru/20210908/zaderzhanie-1749237569.html

В Госдуме высказались о помощи США Украине при задержании россиян в Минске

В Госдуме высказались о помощи США Украине при задержании россиян в Минске - РИА Новости, 08.09.2021

В Госдуме высказались о помощи США Украине при задержании россиян в Минске

Депутат Государственной думы Артем Туров прокомментировал информацию CNN о том, что США финансировали операцию украинских спецслужб, пытавшихся заманить в... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T18:23

2021-09-08T18:23

2021-09-08T18:23

политика

украина

белоруссия

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

россия

задержание россиян под минском

артем туров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:5:1037:588_1920x0_80_0_0_57b0975cf4d7e08a167f983cef767837.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Депутат Государственной думы Артем Туров прокомментировал информацию CNN о том, что США финансировали операцию украинских спецслужб, пытавшихся заманить в страну через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к конфликту в Донбассе.Он отметил, что Киев находится под внешним управлением и создает новые конфликты. По его словам, подобные сообщения подтверждают, что Запад готовил спецоперацию с целью "внести определенный раскол между Москвой и Минском".В июле 2020 года власти Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян по подозрению в "подготовке массовых беспорядков в стране в период избирательной кампании". Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, задержанные под Минском — это сотрудники ЧОП, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс. Он также отметил, что Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, а задержанные россияне не совершали противоправных действий.После операции белорусских спецслужб Украина потребовала выдать 28 человек для привлечения к уголовной ответственности за якобы их участие в событиях в Донбассе.Генпрокуратура России сообщила 14 августа, что 32 из 33 задержанных гражданина возвращены на родину. Тридцать третий россиянин, который имеет также белорусский паспорт, остался на территории этого государства.

https://ria.ru/20210908/zaderzhanie-1749230888.html

украина

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, белоруссия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, россия, задержание россиян под минском, артем туров