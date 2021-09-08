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В Госдуме высказались о помощи США Украине при задержании россиян в Минске
В Госдуме высказались о помощи США Украине при задержании россиян в Минске - РИА Новости, 08.09.2021
В Госдуме высказались о помощи США Украине при задержании россиян в Минске
Депутат Государственной думы Артем Туров прокомментировал информацию CNN о том, что США финансировали операцию украинских спецслужб, пытавшихся заманить в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T18:23
2021-09-08T18:23
политика
украина
белоруссия
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
россия
задержание россиян под минском
артем туров
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Депутат Государственной думы Артем Туров прокомментировал информацию CNN о том, что США финансировали операцию украинских спецслужб, пытавшихся заманить в страну через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к конфликту в Донбассе.Он отметил, что Киев находится под внешним управлением и создает новые конфликты. По его словам, подобные сообщения подтверждают, что Запад готовил спецоперацию с целью "внести определенный раскол между Москвой и Минском".В июле 2020 года власти Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян по подозрению в "подготовке массовых беспорядков в стране в период избирательной кампании". Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, задержанные под Минском — это сотрудники ЧОП, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс. Он также отметил, что Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, а задержанные россияне не совершали противоправных действий.После операции белорусских спецслужб Украина потребовала выдать 28 человек для привлечения к уголовной ответственности за якобы их участие в событиях в Донбассе.Генпрокуратура России сообщила 14 августа, что 32 из 33 задержанных гражданина возвращены на родину. Тридцать третий россиянин, который имеет также белорусский паспорт, остался на территории этого государства.
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политика, украина, белоруссия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, россия, задержание россиян под минском, артем туров
18:23 08.09.2021
 
В Госдуме высказались о помощи США Украине при задержании россиян в Минске

Депутат Туров о скандале с задержанием россиян в Минске: Украина просто исполнитель

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Депутат Государственной думы Артем Туров прокомментировал информацию CNN о том, что США финансировали операцию украинских спецслужб, пытавшихся заманить в страну через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к конфликту в Донбассе.

"То, что те события, которые разворачивались в прошлом году, были спланированы и реализовывались по указке иностранных спецслужб ни у кого не вызывает сомнения. <…> Украинские структуры были просто исполнителями", — сказал парламентарий в эфире телеканала "Дума ТВ".

Он отметил, что Киев находится под внешним управлением и создает новые конфликты. По его словам, подобные сообщения подтверждают, что Запад готовил спецоперацию с целью "внести определенный раскол между Москвой и Минском".
В июле 2020 года власти Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян по подозрению в "подготовке массовых беспорядков в стране в период избирательной кампании". Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, задержанные под Минском — это сотрудники ЧОП, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс. Он также отметил, что Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, а задержанные россияне не совершали противоправных действий.
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После операции белорусских спецслужб Украина потребовала выдать 28 человек для привлечения к уголовной ответственности за якобы их участие в событиях в Донбассе.
Генпрокуратура России сообщила 14 августа, что 32 из 33 задержанных гражданина возвращены на родину. Тридцать третий россиянин, который имеет также белорусский паспорт, остался на территории этого государства.
 
ПолитикаУкраинаБелоруссияДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФРоссияЗадержание россиян под МинскомАртем Туров
 
 
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