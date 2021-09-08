В офисе Зеленского раскритиковали сюжет CNN о задержании россиян в Минске
Подоляк: сюжет CNN о спецоперации Киева по задержанию 33 россиян в Минске — дезинформация
Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что США финансово и консультационно поддерживали прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что такие следы есть. Позднее Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию американского телеканала.
Подоляк считает, что показания источников, на которых строится материал CNN об операции, ненадежные, а сами данные ничем не отличаются от тех, что были изложены в СМИ в 2020 году.
"При таком содержании материала следует обратить внимание не на то, что именно опубликовано, а на синхронность с заявлением представителя ФСБ. Когда раньше официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил к медиа, чтобы поддержать и похвалить какой репортаж? Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать", - заявил Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда" в среду.
Он считает, что CNN стали жертвой дезинформации.
"Ситуация говорит сама за себя. При этом никто не удивится, если ФСБ похвалит и тех украинских деятелей из числа журналистов, политиков или бывших спецслужбистов, которые подставили CNN и просто обеспечили перевод на английский старой российской "дезы", которая была опубликована впервые 6 Августа 2020 года", - добавил Подоляк.
В июле 2020 года белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. СК Белоруссии уточнял, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.
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