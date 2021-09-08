https://ria.ru/20210908/zaderzhanie-1749230888.html

В офисе Зеленского раскритиковали сюжет CNN о задержании россиян в Минске

В офисе Зеленского раскритиковали сюжет CNN о задержании россиян в Минске - РИА Новости, 08.09.2021

В офисе Зеленского раскритиковали сюжет CNN о задержании россиян в Минске

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал дезинформацией сюжет CNN о подготовке Киевом спецоперации по задержанию 33 россиян в Минске в 2020 РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:45

2021-09-08T17:45

2021-09-08T17:45

в мире

украина

сша

белоруссия

дмитрий песков

cnn (телеканал)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал дезинформацией сюжет CNN о подготовке Киевом спецоперации по задержанию 33 россиян в Минске в 2020 году.Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что США финансово и консультационно поддерживали прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что такие следы есть. Позднее Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию американского телеканала.Подоляк считает, что показания источников, на которых строится материал CNN об операции, ненадежные, а сами данные ничем не отличаются от тех, что были изложены в СМИ в 2020 году.Он считает, что CNN стали жертвой дезинформации."Ситуация говорит сама за себя. При этом никто не удивится, если ФСБ похвалит и тех украинских деятелей из числа журналистов, политиков или бывших спецслужбистов, которые подставили CNN и просто обеспечили перевод на английский старой российской "дезы", которая была опубликована впервые 6 Августа 2020 года", - добавил Подоляк.В июле 2020 года белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. СК Белоруссии уточнял, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.

https://ria.ru/20210908/tsru-1749161974.html

https://ria.ru/20201231/poroshenko-1591682308.html

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в мире, украина, сша, белоруссия, дмитрий песков, cnn (телеканал), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), центральное разведывательное управление (цру), донбасс, россия, задержание россиян под минском