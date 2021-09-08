Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/zaderzhanie-1749230888.html
В офисе Зеленского раскритиковали сюжет CNN о задержании россиян в Минске
В офисе Зеленского раскритиковали сюжет CNN о задержании россиян в Минске - РИА Новости, 08.09.2021
В офисе Зеленского раскритиковали сюжет CNN о задержании россиян в Минске
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал дезинформацией сюжет CNN о подготовке Киевом спецоперации по задержанию 33 россиян в Минске в 2020 РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:45
2021-09-08T17:45
в мире
украина
сша
белоруссия
дмитрий песков
cnn (телеканал)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал дезинформацией сюжет CNN о подготовке Киевом спецоперации по задержанию 33 россиян в Минске в 2020 году.Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что США финансово и консультационно поддерживали прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что такие следы есть. Позднее Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию американского телеканала.Подоляк считает, что показания источников, на которых строится материал CNN об операции, ненадежные, а сами данные ничем не отличаются от тех, что были изложены в СМИ в 2020 году.Он считает, что CNN стали жертвой дезинформации."Ситуация говорит сама за себя. При этом никто не удивится, если ФСБ похвалит и тех украинских деятелей из числа журналистов, политиков или бывших спецслужбистов, которые подставили CNN и просто обеспечили перевод на английский старой российской "дезы", которая была опубликована впервые 6 Августа 2020 года", - добавил Подоляк.В июле 2020 года белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. СК Белоруссии уточнял, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.
https://ria.ru/20210908/tsru-1749161974.html
https://ria.ru/20201231/poroshenko-1591682308.html
украина
сша
белоруссия
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, сша, белоруссия, дмитрий песков, cnn (телеканал), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), центральное разведывательное управление (цру), донбасс, россия, задержание россиян под минском
17:45 08.09.2021
 
В офисе Зеленского раскритиковали сюжет CNN о задержании россиян в Минске

Подоляк: сюжет CNN о спецоперации Киева по задержанию 33 россиян в Минске — дезинформация

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал дезинформацией сюжет CNN о подготовке Киевом спецоперации по задержанию 33 россиян в Минске в 2020 году.
Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что США финансово и консультационно поддерживали прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что такие следы есть. Позднее Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию американского телеканала.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 12:48
Песков заявил о причастности ЦРУ к операции Украины против россиян в Минске
Подоляк считает, что показания источников, на которых строится материал CNN об операции, ненадежные, а сами данные ничем не отличаются от тех, что были изложены в СМИ в 2020 году.
"При таком содержании материала следует обратить внимание не на то, что именно опубликовано, а на синхронность с заявлением представителя ФСБ. Когда раньше официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил к медиа, чтобы поддержать и похвалить какой репортаж? Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать", - заявил Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда" в среду.
Он считает, что CNN стали жертвой дезинформации.
"Ситуация говорит сама за себя. При этом никто не удивится, если ФСБ похвалит и тех украинских деятелей из числа журналистов, политиков или бывших спецслужбистов, которые подставили CNN и просто обеспечили перевод на английский старой российской "дезы", которая была опубликована впервые 6 Августа 2020 года", - добавил Подоляк.
В июле 2020 года белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. СК Белоруссии уточнял, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 10:22
Порошенко назвал себя организатором операции против россиян в Белоруссии
 
В миреУкраинаСШАБелоруссияДмитрий ПесковCNN (телеканал)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)ДонбассРоссияЗадержание россиян под Минском
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41В Магадане произошел пожар в здании бывшего филиала "Росбанка"
06:33В Таиланде задержали трех россиян по подозрению в незаконной торговле
06:30Восстановить фрески в Помпеях поможет робот
06:18В Симферополе ответили на планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18На Камчатке застрелили двух агрессивных медведей
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
Лента новостейМолния