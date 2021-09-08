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Ситуация в Ногинске после взрыва газа в жилом доме. Прямая трансляция

Ситуация в Ногинске после взрыва газа в жилом доме. Прямая трансляция - РИА Новости, 08.09.2021

Ситуация в Ногинске после взрыва газа в жилом доме. Прямая трансляция

В подмосковном Ногинске в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа. В результате инцидента обрушились конструкции трех этажей. По последним данным, погибли РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:06

2021-09-08T10:06

2021-09-08T10:06

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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В подмосковном Ногинске в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа. В результате инцидента обрушились конструкции трех этажей. По последним данным, погибли два человека, еще пятеро пострадали. Обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Повреждены 24 квартиры.На месте работают оперативные службы, туда же выехал глава Московской области Андрей Воробьев.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ногинск

московская область (подмосковье)

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2021

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LIVE: Ситуация около дома в Ногинске, где произошел взрыв газа LIVE: Ситуация около дома в Ногинске, где произошел взрыв газа 2021-09-08T10:06 true PT479M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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