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Ситуация в Ногинске после взрыва газа в жилом доме. Прямая трансляция
Ситуация в Ногинске после взрыва газа в жилом доме. Прямая трансляция - РИА Новости, 08.09.2021
Ситуация в Ногинске после взрыва газа в жилом доме. Прямая трансляция
В подмосковном Ногинске в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа. В результате инцидента обрушились конструкции трех этажей. По последним данным, погибли РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:06
2021-09-08T10:06
2021-09-08T10:06
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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В подмосковном Ногинске в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа. В результате инцидента обрушились конструкции трех этажей. По последним данным, погибли два человека, еще пятеро пострадали. Обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Повреждены 24 квартиры.На месте работают оперативные службы, туда же выехал глава Московской области Андрей Воробьев.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ногинск
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LIVE: Ситуация около дома в Ногинске, где произошел взрыв газа
LIVE: Ситуация около дома в Ногинске, где произошел взрыв газа
2021-09-08T10:06
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РИА Новости
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, взрыв газа в жилом доме в ногинске, видео
Ситуация в Ногинске после взрыва газа в жилом доме. Прямая трансляция
В подмосковном Ногинске в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа. В результате инцидента обрушились конструкции трех этажей. По последним данным, погибли два человека, еще пятеро пострадали. Обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Повреждены 24 квартиры.
2021-09-08T10:06
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