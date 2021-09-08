В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 19 сентября.
На мероприятии своих хозяев будут ждать более сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.
На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс", а специальными гостями "Юна-Феста" станет детская театр-студия "Непоседы".
Традиционно, представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" подготовили лекцию о перевозке кошек и собак в общественном и личном транспорте, а также об особенностях ухода за питомцами в осеннее время.
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
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Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
2 из 3
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
3 из 3
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
1 из 3
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
2 из 3
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
3 из 3
Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
Кроме того, во время выставки пройдет благотворительная лотерея, участники которой смогут выиграть особенные призы от партнеров мероприятия.
На территории будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.
Выставка пройдет 19 сентября с 12:00 до 18:00 в Центре современного искусства "Винзавод" по адресу: Москва, 4-й Сыромятнический переулок 1/8с8.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.