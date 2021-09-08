https://ria.ru/20210908/vosstanovlenie-1749150531.html
Воробьев назвал сроки восстановления пострадавшего жилого дома в Ногинске
Воробьев назвал сроки восстановления пострадавшего жилого дома в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021
Воробьев назвал сроки восстановления пострадавшего жилого дома в Ногинске
Практика показывает, что восстановление дома после таких происшествий, как в Ногинске, займет 6-8 месяцев, о жителях власти позаботятся, заявил губернатор... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:11
2021-09-08T12:11
2021-09-08T12:11
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
жилье
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Практика показывает, что восстановление дома после таких происшествий, как в Ногинске, займет 6-8 месяцев, о жителях власти позаботятся, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, позднее сообщалось, что извлечено тело первого погибшего."Дом в любом случае придется восстанавливать как минимум, практика показывает, 6-8 месяцев, все эти работы будут проведены. О каждом жителе мы позаботимся",- сказал Воробьев в эфире канала "360".Он отметил, что в настоящий момент спасатели разбирают завалы, весь дом эвакуировали, чтобы провести обследование.По словам губернатора, спасатели будут работать не менее 12 часов, чтобы разобрать завалы.
https://ria.ru/20210908/noginsk-1749116234.html
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, жилье, взрыв газа в жилом доме в ногинске
Воробьев назвал сроки восстановления пострадавшего жилого дома в Ногинске
Губернатор Воробьев: восстановление дома после взрыва в Ногинске займет 6-8 месяцев