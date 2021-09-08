Экс-посол США Макфол похвалил российское вооружение
Экс-посол США Макфол: Россия превосходит Штаты по некоторым видам вооружений
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
© Пресс-служба Минобороны РФ
НЬЮ-ЙОРК, 7 сен – РИА Новости. Россия опережает США в некоторых аспектах вооружения, заявил на брифинге экс-посол США в РФ Майкл Макфол.
"В определенных аспектах Россия является глобальной державой в том, в чем Китай не является, прежде всего - в вопросе ядерного оружия. И, к несчастью, ядерное оружие, которым обладает сегодня путинская Россия, - это не только оружие, доставшееся по наследству от Советского Союза", - сказал Макфол в ходе дискуссии, посвященной взаимоотношениям США, Китая и России.
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"Он инвестировал фантастическое количество денег в модернизацию систем. И во многих отношениях они опережают нас в определенных аспектах с точки зрения их возможностей. Я думаю, это пугающий факт, на который многие люди не обращают внимания", - указал Макфол.
Он отметил, что некоторые из российских систем вооружения не охватываются договором СНВ-3. "Это пугающий аспект российской мощи, который, я думаю, недооценивается", - указал он.
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Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация США до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.