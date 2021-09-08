https://ria.ru/20210908/vladivostok-1749223428.html

Иностранцы вновь смогут прилетать во Владивосток по электронной визе

Иностранцы вновь смогут прилетать во Владивосток по электронной визе - РИА Новости, 08.09.2021

Иностранцы вновь смогут прилетать во Владивосток по электронной визе

Аэропорт Владивостока повторно включен в перечень пунктов пропуска по электронной визе, что упростит въезд иностранцев в Россию

2021-09-08T18:32

2021-09-08T18:32

2021-09-08T18:32

туризм

приморский край

индия

япония

мексика

кндр (северная корея)

владивосток

турция

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока повторно включен в перечень пунктов пропуска по электронной визе, что упростит въезд иностранцев в Россию через воздушную гавань Приморья, сообщает авиаузел.Упрощенный визовый режим в Свободном порту начал действовать с августа 2017 года. Иностранные туристы могли прибыть на Дальний Восток по электронной визе через аэропорты, морские и железнодорожные пункты пропуска, оформив визу по интернету.29 августа 2019 года воздушная гавань торжественно встретила 100-тысячного туриста, получившего электронное разрешение на въезд. В прошлом году аэропорт был исключен из списка таких пунктов пропуска, информирует авиаузел.Возвращение упрощенного визового режима облегчит въезд в Россию через Владивосток иностранным гражданам 52 стран, в том числе Индии, КНР, КНДР, Мексики, Сингапура, Японии, Саудовской Аравии, Турции и других, перечень которых утвержден правительством РФ."Иностранные туристы смогут прибывать в воздушную гавань Приморья по электронному документу, предварительно оформив его на специальном созданном сайте МИД или с помощью мобильного приложения. Оформление визы будет происходить однократно с разрешенным сроком пребывания на территории России до 16 суток", - сообщает воздушная гавань.

https://ria.ru/20210902/frantsiya-1748296788.html

приморский край

индия

япония

мексика

кндр (северная корея)

владивосток

турция

саудовская аравия

дальний восток

сингапур

россия

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