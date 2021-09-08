Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210908/vladivostok-1749223428.html
Иностранцы вновь смогут прилетать во Владивосток по электронной визе
Иностранцы вновь смогут прилетать во Владивосток по электронной визе - РИА Новости, 08.09.2021
Иностранцы вновь смогут прилетать во Владивосток по электронной визе
Аэропорт Владивостока повторно включен в перечень пунктов пропуска по электронной визе, что упростит въезд иностранцев в Россию
2021-09-08T18:32
2021-09-08T18:32
туризм
приморский край
индия
япония
мексика
кндр (северная корея)
владивосток
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568789565_0:227:3238:2048_1920x0_80_0_0_4eb02a56b0f304df21c10ca133ad0d9b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока повторно включен в перечень пунктов пропуска по электронной визе, что упростит въезд иностранцев в Россию через воздушную гавань Приморья, сообщает авиаузел.Упрощенный визовый режим в Свободном порту начал действовать с августа 2017 года. Иностранные туристы могли прибыть на Дальний Восток по электронной визе через аэропорты, морские и железнодорожные пункты пропуска, оформив визу по интернету.29 августа 2019 года воздушная гавань торжественно встретила 100-тысячного туриста, получившего электронное разрешение на въезд. В прошлом году аэропорт был исключен из списка таких пунктов пропуска, информирует авиаузел.Возвращение упрощенного визового режима облегчит въезд в Россию через Владивосток иностранным гражданам 52 стран, в том числе Индии, КНР, КНДР, Мексики, Сингапура, Японии, Саудовской Аравии, Турции и других, перечень которых утвержден правительством РФ."Иностранные туристы смогут прибывать в воздушную гавань Приморья по электронному документу, предварительно оформив его на специальном созданном сайте МИД или с помощью мобильного приложения. Оформление визы будет происходить однократно с разрешенным сроком пребывания на территории России до 16 суток", - сообщает воздушная гавань.
https://ria.ru/20210902/frantsiya-1748296788.html
приморский край
индия
япония
мексика
кндр (северная корея)
владивосток
турция
саудовская аравия
дальний восток
сингапур
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568789565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53d8b27ac8da36a970db50c599fb7112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приморский край, индия, япония, мексика, кндр (северная корея), владивосток, турция, саудовская аравия, новости - туризм, дальний восток, визы, туристы, туризм, аэропорты, сингапур, россия, коронавирус covid-19, пандемия
18:32 08.09.2021
 
Иностранцы вновь смогут прилетать во Владивосток по электронной визе

Иностранцы вновь смогут прилетать в Россию через Владивосток по электронной визе

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту Владивостока
Самолеты в аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Аэропорт Владивостока повторно включен в перечень пунктов пропуска по электронной визе, что упростит въезд иностранцев в Россию
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока повторно включен в перечень пунктов пропуска по электронной визе, что упростит въезд иностранцев в Россию через воздушную гавань Приморья, сообщает авиаузел.
Упрощенный визовый режим в Свободном порту начал действовать с августа 2017 года. Иностранные туристы могли прибыть на Дальний Восток по электронной визе через аэропорты, морские и железнодорожные пункты пропуска, оформив визу по интернету.
29 августа 2019 года воздушная гавань торжественно встретила 100-тысячного туриста, получившего электронное разрешение на въезд. В прошлом году аэропорт был исключен из списка таких пунктов пропуска, информирует авиаузел.
Возвращение упрощенного визового режима облегчит въезд в Россию через Владивосток иностранным гражданам 52 стран, в том числе Индии, КНР, КНДР, Мексики, Сингапура, Японии, Саудовской Аравии, Турции и других, перечень которых утвержден правительством РФ.
"Иностранные туристы смогут прибывать в воздушную гавань Приморья по электронному документу, предварительно оформив его на специальном созданном сайте МИД или с помощью мобильного приложения. Оформление визы будет происходить однократно с разрешенным сроком пребывания на территории России до 16 суток", - сообщает воздушная гавань.
Генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 09:37Туризм
В России надеются на помощь Франции в развитии туризма на Дальнем Востоке
 
ТуризмПриморский крайИндияЯпонияМексикаКНДР (Северная Корея)ВладивостокТурцияСаудовская АравияНовости - ТуризмДальний ВостоквизытуристыТуризмАэропортыСингапурРоссияКоронавирус COVID-19пандемия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33Трех россиян задержали по подозрению в незаконной торговле в Таиланде
06:30Восстановить фрески в Помпеях поможет робот
06:18В Симферополе ответили на планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Двух агрессивных медведей застрелили в Елизовском районе Камчатки
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
Лента новостейМолния