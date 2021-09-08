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ВЭБ.РФ призвал банки БРИКС выработать общую повестку ESG-трансформации

ВЭБ.РФ призвал банки БРИКС выработать общую повестку ESG-трансформации - РИА Новости, 08.09.2021

ВЭБ.РФ призвал банки БРИКС выработать общую повестку ESG-трансформации

ВЭБ.РФ предложил банкам-партнерам по БРИКС обеспечить взаимное признание национальных "зеленых" таксономий, в том числе разработанной ВЭБ.РФ и Минэкономразвития РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T21:50

2021-09-08T21:50

2021-09-08T21:54

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВЭБ.РФ предложил банкам-партнерам по БРИКС обеспечить взаимное признание национальных "зеленых" таксономий, в том числе разработанной ВЭБ.РФ и Минэкономразвития РФ, и создать на их основе единые принципы финансирования проектов устойчивого развития, сообщает пресс-служба госкорпорации по итогам ежегодной встречи банков-членов Механизма межбанковского сотрудничества (ММС) БРИКС.Как пояснил на встрече заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, госкорпорация в партнёрстве с российскими коммерческими банками уже запускает ESG-трансформацию."В новой редакции федерального закона, регулирующего деятельность ВЭБ.РФ, а также в меморандуме о финансовой политике впервые зафиксирована наша новая миссия – встраивание в бизнес-процессы принципов социального предпринимательства, ориентированного прежде всего, на повышение качества жизни и благосостояния людей", - приводятся в сообщении слова Алгульяна.При этом он отметил, что экологическая проблематика часто используется "в протекционистских целях"."Вместе мы можем противодействовать планам навязать некие универсальные подходы для ускорения трансформации к низкоуглеродным экономикам", - подчеркнул Алгульян.Он напомнил, что в августе главы Минфинов стран БРИКС договорились продвигать концепцию общей, но дифференцированной ответственности, которая предполагает, что борьба с изменениями климата должна вестись в соответствии с возможностями каждой из экономик.Тематика устойчивого развития была продолжена на заседании Финансового форума БРИКС заместителем председателя ВЭБ.РФ Натальей Тимаковой, которая подчеркнула роль банков развития межгосударственного объединения в перезапуске инвестиционного цикла и восстановлении экономической активности в постпандемийный период.В частности, речь идет о реализации правительственных программ по таким направлениям, как поддержка МСП, систем образования и здравоохранения, финансировании проектов в сфере промышленности, инфраструктуры, цифрового развития.Тимакова отметила, что восстановление должно носить долгосрочный и устойчивый характер и предложила ориентироваться на повестку ESG-трансформации с учетом запроса на изменение качества жизни обычной городской семьи.По ее мнению, ММС БРИКС может стать "мастерской для сборки" новых финансовых идей и проектов по направлениям, которые не только стимулируют экономический рост, но и дают комплексные эффекты в сфере ESG.Представители ВЭБ.РФ также призвали партнеров по ММС БРИКС продолжить совместную работу над рекомендациями по внедрению принципов ответственного финансирования с учётом опыта и лучших практик ОЭСР, а также над инфраструктурной цифровой платформой БРИКС.

https://ria.ru/20210903/infrastruktura-1748544011.html

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