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ВЭБ.РФ призвал банки БРИКС выработать общую повестку ESG-трансформации
ВЭБ.РФ призвал банки БРИКС выработать общую повестку ESG-трансформации - РИА Новости, 08.09.2021
ВЭБ.РФ призвал банки БРИКС выработать общую повестку ESG-трансформации
ВЭБ.РФ предложил банкам-партнерам по БРИКС обеспечить взаимное признание национальных "зеленых" таксономий, в том числе разработанной ВЭБ.РФ и Минэкономразвития РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T21:50
2021-09-08T21:50
2021-09-08T21:54
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВЭБ.РФ предложил банкам-партнерам по БРИКС обеспечить взаимное признание национальных "зеленых" таксономий, в том числе разработанной ВЭБ.РФ и Минэкономразвития РФ, и создать на их основе единые принципы финансирования проектов устойчивого развития, сообщает пресс-служба госкорпорации по итогам ежегодной встречи банков-членов Механизма межбанковского сотрудничества (ММС) БРИКС.Как пояснил на встрече заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, госкорпорация в партнёрстве с российскими коммерческими банками уже запускает ESG-трансформацию."В новой редакции федерального закона, регулирующего деятельность ВЭБ.РФ, а также в меморандуме о финансовой политике впервые зафиксирована наша новая миссия – встраивание в бизнес-процессы принципов социального предпринимательства, ориентированного прежде всего, на повышение качества жизни и благосостояния людей", - приводятся в сообщении слова Алгульяна.При этом он отметил, что экологическая проблематика часто используется "в протекционистских целях"."Вместе мы можем противодействовать планам навязать некие универсальные подходы для ускорения трансформации к низкоуглеродным экономикам", - подчеркнул Алгульян.Он напомнил, что в августе главы Минфинов стран БРИКС договорились продвигать концепцию общей, но дифференцированной ответственности, которая предполагает, что борьба с изменениями климата должна вестись в соответствии с возможностями каждой из экономик.Тематика устойчивого развития была продолжена на заседании Финансового форума БРИКС заместителем председателя ВЭБ.РФ Натальей Тимаковой, которая подчеркнула роль банков развития межгосударственного объединения в перезапуске инвестиционного цикла и восстановлении экономической активности в постпандемийный период.В частности, речь идет о реализации правительственных программ по таким направлениям, как поддержка МСП, систем образования и здравоохранения, финансировании проектов в сфере промышленности, инфраструктуры, цифрового развития.Тимакова отметила, что восстановление должно носить долгосрочный и устойчивый характер и предложила ориентироваться на повестку ESG-трансформации с учетом запроса на изменение качества жизни обычной городской семьи.По ее мнению, ММС БРИКС может стать "мастерской для сборки" новых финансовых идей и проектов по направлениям, которые не только стимулируют экономический рост, но и дают комплексные эффекты в сфере ESG.Представители ВЭБ.РФ также призвали партнеров по ММС БРИКС продолжить совместную работу над рекомендациями по внедрению принципов ответственного финансирования с учётом опыта и лучших практик ОЭСР, а также над инфраструктурной цифровой платформой БРИКС.
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
ВЭБ.РФ
предложил банкам-партнерам по БРИКС
обеспечить взаимное признание национальных "зеленых" таксономий, в том числе разработанной ВЭБ.РФ и Минэкономразвития РФ, и создать на их основе единые принципы финансирования проектов устойчивого развития, сообщает пресс-служба госкорпорации по итогам ежегодной встречи банков-членов Механизма межбанковского сотрудничества (ММС) БРИКС.
Как пояснил на встрече заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, госкорпорация в партнёрстве с российскими коммерческими банками уже запускает ESG-трансформацию.
"В новой редакции федерального закона, регулирующего деятельность ВЭБ.РФ, а также в меморандуме о финансовой политике впервые зафиксирована наша новая миссия – встраивание в бизнес-процессы принципов социального предпринимательства, ориентированного прежде всего, на повышение качества жизни и благосостояния людей", - приводятся в сообщении слова Алгульяна.
При этом он отметил, что экологическая проблематика часто используется "в протекционистских целях".
"Вместе мы можем противодействовать планам навязать некие универсальные подходы для ускорения трансформации к низкоуглеродным экономикам", - подчеркнул Алгульян.
Он напомнил, что в августе главы Минфинов
стран БРИКС договорились продвигать концепцию общей, но дифференцированной ответственности, которая предполагает, что борьба с изменениями климата должна вестись в соответствии с возможностями каждой из экономик.
Тематика устойчивого развития была продолжена на заседании Финансового форума БРИКС заместителем председателя ВЭБ.РФ Натальей Тимаковой
, которая подчеркнула роль банков развития межгосударственного объединения в перезапуске инвестиционного цикла и восстановлении экономической активности в постпандемийный период.
В частности, речь идет о реализации правительственных программ по таким направлениям, как поддержка МСП, систем образования и здравоохранения, финансировании проектов в сфере промышленности, инфраструктуры, цифрового развития.
Тимакова отметила, что восстановление должно носить долгосрочный и устойчивый характер и предложила ориентироваться на повестку ESG-трансформации с учетом запроса на изменение качества жизни обычной городской семьи.
По ее мнению, ММС БРИКС может стать "мастерской для сборки" новых финансовых идей и проектов по направлениям, которые не только стимулируют экономический рост, но и дают комплексные эффекты в сфере ESG.
Представители ВЭБ.РФ также призвали партнеров по ММС БРИКС продолжить совместную работу над рекомендациями по внедрению принципов ответственного финансирования с учётом опыта и лучших практик ОЭСР
, а также над инфраструктурной цифровой платформой БРИКС.