Большинство сотрудников посольства Филиппин привились вакциной "Спутник V"
Временный поверенный Феррер: сотрудники посольства Филиппин привились "Спутник V"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
"Что касается вакцинации сотрудников посольства, 95% наших служащих привились российской вакциной. Но это было нелегким решением. Филиппинские сотрудники нашего посольства доверяют российским вакцинам больше, чем сами россияне", - сказал он.
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Он пояснил, что пятая часть сотрудников посольства на момент вакцинации уже переболели коронавирусом.
"С нами это произошло потому, что во время второй волны пандемии, после локдауна, пятая часть нашего персонала переболела коронавирусом. Некоторые были госпитализированы, их жизни были под угрозой. Мы тогда еще не были вакцинированы. И когда они поправились, где-то в феврале, мы начали вакцинироваться "Спутником V", потому что он был доступен. По одному вакцинировались, и пример одних вдохновлял других", - добавил он.
Феррер отметил, что никаких настораживающих побочных эффектов после вакцинации не заметил, "все было нормально". "Наш предыдущий посол, у которого были противопоказания к вакцинации, проконсультировался с врачом и все-таки сделал прививку. Это вселило в нас уверенность", - подчеркнул он.
"Посмотрите на нас: мы все здоровы, никаких побочных эффектов... Мы передали нашему руководству в Маниле, чтобы филиппинцы не боялись делать прививки российскими вакцинами", - резюмировал он.