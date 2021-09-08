https://ria.ru/20210908/vaktsina-1749127448.html

Большинство сотрудников посольства Филиппин привились вакциной "Спутник V"

Большинство сотрудников посольства Филиппин привились вакциной "Спутник V" - РИА Новости, 08.09.2021

Большинство сотрудников посольства Филиппин привились вакциной "Спутник V"

Подавляющее большинство - 95% - сотрудников посольства Филиппин в России привились от коронавируса вакциной "Спутник V", рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:50

2021-09-08T10:50

2021-09-08T10:50

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филиппины

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здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство - 95% - сотрудников посольства Филиппин в России привились от коронавируса вакциной "Спутник V", рассказал в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер."Что касается вакцинации сотрудников посольства, 95% наших служащих привились российской вакциной. Но это было нелегким решением. Филиппинские сотрудники нашего посольства доверяют российским вакцинам больше, чем сами россияне", - сказал он.Он пояснил, что пятая часть сотрудников посольства на момент вакцинации уже переболели коронавирусом.Феррер отметил, что никаких настораживающих побочных эффектов после вакцинации не заметил, "все было нормально". "Наш предыдущий посол, у которого были противопоказания к вакцинации, проконсультировался с врачом и все-таки сделал прививку. Это вселило в нас уверенность", - подчеркнул он."Посмотрите на нас: мы все здоровы, никаких побочных эффектов... Мы передали нашему руководству в Маниле, чтобы филиппинцы не боялись делать прививки российскими вакцинами", - резюмировал он.

https://ria.ru/20210907/peru-1748953517.html

https://ria.ru/20210906/vaktsina-1748847977.html

филиппины

манила

россия

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в мире, филиппины, манила, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"