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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210908/vaktsina-1749127448.html
Большинство сотрудников посольства Филиппин привились вакциной "Спутник V"
Большинство сотрудников посольства Филиппин привились вакциной "Спутник V" - РИА Новости, 08.09.2021
Большинство сотрудников посольства Филиппин привились вакциной "Спутник V"
Подавляющее большинство - 95% - сотрудников посольства Филиппин в России привились от коронавируса вакциной "Спутник V", рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:50
2021-09-08T10:50
распространение коронавируса
в мире
филиппины
манила
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство - 95% - сотрудников посольства Филиппин в России привились от коронавируса вакциной "Спутник V", рассказал в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер."Что касается вакцинации сотрудников посольства, 95% наших служащих привились российской вакциной. Но это было нелегким решением. Филиппинские сотрудники нашего посольства доверяют российским вакцинам больше, чем сами россияне", - сказал он.Он пояснил, что пятая часть сотрудников посольства на момент вакцинации уже переболели коронавирусом.Феррер отметил, что никаких настораживающих побочных эффектов после вакцинации не заметил, "все было нормально". "Наш предыдущий посол, у которого были противопоказания к вакцинации, проконсультировался с врачом и все-таки сделал прививку. Это вселило в нас уверенность", - подчеркнул он."Посмотрите на нас: мы все здоровы, никаких побочных эффектов... Мы передали нашему руководству в Маниле, чтобы филиппинцы не боялись делать прививки российскими вакцинами", - резюмировал он.
https://ria.ru/20210907/peru-1748953517.html
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в мире, филиппины, манила, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
10:50 08.09.2021
 
Большинство сотрудников посольства Филиппин привились вакциной "Спутник V"

Временный поверенный Феррер: сотрудники посольства Филиппин привились "Спутник V"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство - 95% - сотрудников посольства Филиппин в России привились от коронавируса вакциной "Спутник V", рассказал в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер.
"Что касается вакцинации сотрудников посольства, 95% наших служащих привились российской вакциной. Но это было нелегким решением. Филиппинские сотрудники нашего посольства доверяют российским вакцинам больше, чем сами россияне", - сказал он.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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Он пояснил, что пятая часть сотрудников посольства на момент вакцинации уже переболели коронавирусом.
"С нами это произошло потому, что во время второй волны пандемии, после локдауна, пятая часть нашего персонала переболела коронавирусом. Некоторые были госпитализированы, их жизни были под угрозой. Мы тогда еще не были вакцинированы. И когда они поправились, где-то в феврале, мы начали вакцинироваться "Спутником V", потому что он был доступен. По одному вакцинировались, и пример одних вдохновлял других", - добавил он.
Феррер отметил, что никаких настораживающих побочных эффектов после вакцинации не заметил, "все было нормально". "Наш предыдущий посол, у которого были противопоказания к вакцинации, проконсультировался с врачом и все-таки сделал прививку. Это вселило в нас уверенность", - подчеркнул он.
"Посмотрите на нас: мы все здоровы, никаких побочных эффектов... Мы передали нашему руководству в Маниле, чтобы филиппинцы не боялись делать прививки российскими вакцинами", - резюмировал он.
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Распространение коронавирусаВ миреФилиппиныМанилаЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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