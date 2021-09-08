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Туризм
https://ria.ru/20210908/turtsiya-1749137148.html
Посол Турции в России оценил сообщения о закрытии туристического сезона
Посол Турции в России оценил сообщения о закрытии туристического сезона - РИА Новости, 08.09.2021
Посол Турции в России оценил сообщения о закрытии туристического сезона
Посол Турции в России Мехмет Самсар заявил РИА Новости, что появившаяся информация о досрочном завершении туристического сезона в стране из-за COVID не... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:31
2021-09-08T22:57
туризм
в мире
турция
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Посол Турции в России Мехмет Самсар заявил РИА Новости, что появившаяся информация о досрочном завершении туристического сезона в стране из-за COVID не соответствует действительности.Ранее власти Турции заявили о том, что в стране зафиксированы два случая нового "мю"-штамма COVID-19. Параллельно с этим в ряде СМИ появились сообщения, что внесение Турции рядом стран в красный список по заболеваемости COVID может повлиять на туристическую активность и привести к досрочному завершению сезона в стране."Недавние сообщения прессы о досрочном завершении туристического сезона в Турции и о закрытии отелей в туристических центрах не соответствуют действительности", — сказал посол."Теплый туристический сезон в нашей стране продолжается. Наши отели по-прежнему готовы принимать российских гостей, которые в ближайшее время собираются посетить Турцию", — отметил он.
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в мире, турция, новости - туризм, коронавирус covid-19
11:31 08.09.2021 (обновлено: 22:57 08.09.2021)
 
Посол Турции в России оценил сообщения о закрытии туристического сезона

Посол Турции в России Самсар: информация о досрочном закрытии сезона для туристов неверна

© Pixabay / Oleg MityukhinПляж в городе Аланья, Турция
Пляж в городе Аланья, Турция - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Pixabay / Oleg Mityukhin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Посол Турции в России Мехмет Самсар заявил РИА Новости, что появившаяся информация о досрочном завершении туристического сезона в стране из-за COVID не соответствует действительности.
Ранее власти Турции заявили о том, что в стране зафиксированы два случая нового "мю"-штамма COVID-19. Параллельно с этим в ряде СМИ появились сообщения, что внесение Турции рядом стран в красный список по заболеваемости COVID может повлиять на туристическую активность и привести к досрочному завершению сезона в стране.
"Недавние сообщения прессы о досрочном завершении туристического сезона в Турции и о закрытии отелей в туристических центрах не соответствуют действительности", — сказал посол.
"Теплый туристический сезон в нашей стране продолжается. Наши отели по-прежнему готовы принимать российских гостей, которые в ближайшее время собираются посетить Турцию", — отметил он.
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