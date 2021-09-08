https://ria.ru/20210908/turtsiya-1749137148.html

Посол Турции в России оценил сообщения о закрытии туристического сезона

Посол Турции в России оценил сообщения о закрытии туристического сезона - РИА Новости, 08.09.2021

Посол Турции в России оценил сообщения о закрытии туристического сезона

Посол Турции в России Мехмет Самсар заявил РИА Новости, что появившаяся информация о досрочном завершении туристического сезона в стране из-за COVID не... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:31

2021-09-08T11:31

2021-09-08T22:57

туризм

в мире

турция

новости - туризм

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748860028_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_576d6a700f73c4f4fbe3ecdc9c0eaeba.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Посол Турции в России Мехмет Самсар заявил РИА Новости, что появившаяся информация о досрочном завершении туристического сезона в стране из-за COVID не соответствует действительности.Ранее власти Турции заявили о том, что в стране зафиксированы два случая нового "мю"-штамма COVID-19. Параллельно с этим в ряде СМИ появились сообщения, что внесение Турции рядом стран в красный список по заболеваемости COVID может повлиять на туристическую активность и привести к досрочному завершению сезона в стране."Недавние сообщения прессы о досрочном завершении туристического сезона в Турции и о закрытии отелей в туристических центрах не соответствуют действительности", — сказал посол."Теплый туристический сезон в нашей стране продолжается. Наши отели по-прежнему готовы принимать российских гостей, которые в ближайшее время собираются посетить Турцию", — отметил он.

https://ria.ru/20210907/otdykh-1749026865.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, турция, новости - туризм, коронавирус covid-19