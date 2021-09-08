Эксперт назвал причину снижения цен на бензин
Аналитик по энергобезопасности Юшков объяснил снижение цен на бензин в России
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций "Газпромнефть" в Москве
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Средняя стоимость бензина на АЗС в России снизилась в первую неделю сентября, поскольку россияне стали возвращаться из отпусков по стране и повышенный сезонный спрос начал проседать, пояснил для РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По данным Росстата, розничные цены на бензин в августе выросли на 1,4%, при этом в первую неделю сентября - с 30 августа по 6 сентября - бензин подешевел на 15 копеек, что случилось впервые с сентября 2020 года.
"Удорожание бензина в августе на бирже объясняется периодом повышенного спроса на топливо, в этом году люди больше ездят на автомобилях, многие страны закрыты, многие выбрали поехать в отпуск на автомобиле. Вместе с тем в сентябре ситуация стала лучше - люди возвращаются на работу, фактор сезонности сходит на нет, соответственно, начали снижаться цены в рознице", - объяснил Юшков.
По его словам, также оказала влияние угроза полного закрытия экспорта бензина: это привело тому, что нефтяные компании увеличили поставки на биржу. Наконец, постепенно заканчиваются сезонные ремонты на НПЗ.
"Это всё вкупе стабилизирует ситуацию на рынке, и есть уверенность, что к концу года бензин уложится в рамки инфляции", - заключил эксперт.
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