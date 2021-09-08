https://ria.ru/20210908/toplivo-1749260285.html

Эксперт назвал причину снижения цен на бензин

Эксперт назвал причину снижения цен на бензин - РИА Новости, 08.09.2021

Эксперт назвал причину снижения цен на бензин

Средняя стоимость бензина на АЗС в России снизилась в первую неделю сентября, поскольку россияне стали возвращаться из отпусков по стране и повышенный сезонный... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T21:46

2021-09-08T21:46

2021-09-08T21:46

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

фонд национальной энергетической безопасности

цены на нефть

россия

игорь юшков

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Средняя стоимость бензина на АЗС в России снизилась в первую неделю сентября, поскольку россияне стали возвращаться из отпусков по стране и повышенный сезонный спрос начал проседать, пояснил для РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.По данным Росстата, розничные цены на бензин в августе выросли на 1,4%, при этом в первую неделю сентября - с 30 августа по 6 сентября - бензин подешевел на 15 копеек, что случилось впервые с сентября 2020 года."Удорожание бензина в августе на бирже объясняется периодом повышенного спроса на топливо, в этом году люди больше ездят на автомобилях, многие страны закрыты, многие выбрали поехать в отпуск на автомобиле. Вместе с тем в сентябре ситуация стала лучше - люди возвращаются на работу, фактор сезонности сходит на нет, соответственно, начали снижаться цены в рознице", - объяснил Юшков.По его словам, также оказала влияние угроза полного закрытия экспорта бензина: это привело тому, что нефтяные компании увеличили поставки на биржу. Наконец, постепенно заканчиваются сезонные ремонты на НПЗ."Это всё вкупе стабилизирует ситуацию на рынке, и есть уверенность, что к концу года бензин уложится в рамки инфляции", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20210819/elektromobil-1746351506.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), фонд национальной энергетической безопасности, цены на нефть, россия, игорь юшков