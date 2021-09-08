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Театр Романа Виктюка открывает юбилейный 25-й сезон

Театр Романа Виктюка открывает юбилейный 25-й сезон - РИА Новости, 08.09.2021

Театр Романа Виктюка открывает юбилейный 25-й сезон

премьерным спектаклем "Пир" в постановке Дениса Азарова. Художник - Алексей Трегубов. Первые показы спектакля прошли в июне 2021 года. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:30

2021-09-08T16:30

2021-09-08T17:27

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МОСКВА, 8 сен - Пресс-служба театра Романа Виктюка. Юбилейный сезон откроется 9 сентябряпремьерным спектаклем "Пир" в постановке Дениса Азарова. Художник - Алексей Трегубов. Первые показы спектакля прошли в июне 2021 года.В конце сентября будут подведены итоги драматургического конкурса финалов пьес "Drama queen". Кураторы проекта – Валерий Печейкин и Ольга Никифорова. По итогам конкурса на сцене театра Виктюка будет представлен перформанс инженерного театра АХЕ.В октябре театр продолжит интерактивный проект, начатый в прошлом сезоне. В рамках этого проекта будут представлены несколько "zoom"-спектаклей, участниками которых станут зарубежные театры, с которыми сотрудничал Роман Виктюк.28 октября 2021года исполняется 85 лет со дня рождения основателя театра, режиссёра, Народного артиста России и Украины Романа Григорьевича Виктюка и в этом же году – 25 лет созданному им театру. К этой дате театр представит блок мероприятий, объединенных общей темой: "О Мастере. 85 лет со дня рождения":· 25 октября на основной сцене театра состоится спектакль "P.S. Скок в постель" в постановке актёра и режиссёра Игоря Неведрова;· 26 октября планируется показ восстановленного спектакля "Нежность"с Сати Спиваковой;· 27 октября зрители увидят проект "Спектакль будет объявлен особо";· Ирина Михайлова, редактор телеканала "Культура", лауреат государственной премии России, представит документальный фильм "Роман Виктюк. Архивы";· 28 октября на сцене театра состоится культовый спектакль Романа Виктюка "Служанки".Кроме того, к юбилейной дате в пространстве театра откроется выставка художника, архитектора выставочных пространств, сценографа Алексея Трегубова. Куратор проекта – Лиза Спиваковская.30 октября ко Дню памяти жертв политических репрессий Театр Виктюка совместно с московским музеем Истории ГУЛАГа представит уникальный проект "Без права переписки".27 и 28 ноября режиссёр Екатерина Корабельник представит спектакль для всей семьи "Беглецы" по книге всемирно известного шведского писателя Ульфа Старка. Впервые в театре Виктюка будет задействовано все пространство зрительного зала, который на время станет сценой. Художник – Александра Дыхне. В главной роли – заслуженный артист РФ Олег Исаев.25 и 26 декабря на Основной сцене театра состоится премьера спектакля "Мёртвые души" по мотивам произведения Н.В. Гоголя в постановке Дениса Азарова. Художник – Николай Симонов, композитор – Иван Кушнир.В марте запланированапремьера постановки по пьесе Михаила Чевеги "Колхозница и рабочий", режиссёрНикита Бетехтин, художник - Надежда Скоморохова. Авторы определяют жанр спектакля как "комикс".9 мая Театр Виктюка представит проект-посвящение "Угнанные в Германию". Главной темой станут судьбы людей, вывезенных во время Великой отечественной войны для работ на территорию Германии.В начале мая планируется премьера проекта "Москва. Москва. Москва. Прошлое, настоящее, будущее". Спектакль будет создан в рамках документальной лаборатории, на основе текстов молодых драматургов, написанных специально для этого проекта. Площадкой для спектакля станет одна из новых локаций Москвы. Режиссёры: Александр Созонов, Семён Серзин и Тадас Монтримас (Литва).В конце мая заслуженный артист РФ, режиссёр Дмитрий Бозин представит на основной сцене театра премьеру спектакля "Царь-девица" по поэме-сказке Марины Цветаевой. Художник – Владимир Боер.В течение сезона планируются премьеры спектаклей малой формы:· "Черная пурга" по пьесе Анастасии Букреевой, режиссёр Денис Азаров;· Пластический спектакль "В ожидании Годо" режиссёра и хореографа Анны Закусовой;· "#люблюнемогу" по пьесе Ольги Никифоровой, режиссёр Дмитрий Голубев.В юбилейном сезоне театр Виктюка откроет цикл публичных лекций "Личность". Ежемесячно в пространствах театра будут проходить встречи с участием представителей искусства, науки, литературы.Продолжат работу творческие мастерские,в рамках которых будут представлены самостоятельные актёрские работы, режиссёрские и драматургические, междисциплинарные лаборатории.Откроется лаборатория для режиссёров-дебютантов, которые представят эскизы спектаклей по современной немецкой драматургии.Внутри театра продолжит работу лаборатория "Текст на вырост".В юбилейном сезоне театр Романа Виктюка принимает участие в программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи "Пушкинская карта".С мероприятиями вошедшими в программу можно ознакомиться на сайте театра.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы