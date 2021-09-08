Афганцы призвали талибов ввести униформу
Афганцы призвали талибов ввести униформу, чтобы отличать их от грабителей
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России)
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Жители Афганистана призвали захватившее власть в стране движение "Талибан"* ввести униформу для его боевиков, чтобы их можно было отличить от вооруженных грабителей, передает афганский телеканал Ariana News.
По его данным, афганцы в Кабуле нередко сталкиваются с тем, что любители поживиться чужим имуществом выдают себя за талибов. "В городе много вооруженных людей. Мы не знаем, кто из них талиб, а кто нет. Это должно определяться внешним видом", - приводит телеканал слова одного из столичных жителей.
По словам представителя "Талибана"* Забиуллы Муджахида, отряды боевиков, которые отвечают за общественную безопасность, уже носят форму. Что касается других талибов, чей внешний вид отличается от гражданского только наличием оружия, они скоро покинут Кабул или не будут иметь отношения к вопросам безопасности, добавил спикер движения.
Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.
* Террористическая организация, запрещена в России