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Смоленские пограничники задержали грузовики с табаком "для Афганистана"
Смоленские пограничники задержали грузовики с табаком "для Афганистана" - РИА Новости, 08.09.2021
Смоленские пограничники задержали грузовики с табаком "для Афганистана"
Грузовики с контрафактными сигаретами на 2 миллиона долларов, направлявшиеся в столичный регион, но с пунктом назначения в Афганистане, были остановлены... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:34
2021-09-08T11:34
2021-09-08T11:34
происшествия
смоленская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Грузовики с контрафактными сигаретами на 2 миллиона долларов, направлявшиеся в столичный регион, но с пунктом назначения в Афганистане, были остановлены пограничниками, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что смоленские пограничники выявили 9 грузовиков с табачной продукцией при попытке въезда в РФ в обход установленных маршрутов."В грузовиках перевозилось более девяти тысяч коробок с сигаретами без акцизных марок ориентировочной стоимостью свыше двух миллионов долларов США. В сопроводительных документах в качестве пункта назначения указан Афганистан, при этом, со слов водителей большегрузов, сигареты должны были быть доставлены в Московский регион", - говорится в сообщении.Добавляется, что водители привлечены к административной ответственности, грузовики и груз переданы в таможню для дальнейшего разбирательства.
https://ria.ru/20210721/tabak-1742228463.html
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происшествия, смоленская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Смоленские пограничники задержали грузовики с табаком "для Афганистана"
Смоленские пограничники задержали грузовики с табаком "для Афганистана" на пути в Москву