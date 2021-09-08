https://ria.ru/20210908/tabak-1749137942.html

Смоленские пограничники задержали грузовики с табаком "для Афганистана"

Смоленские пограничники задержали грузовики с табаком "для Афганистана" - РИА Новости, 08.09.2021

Смоленские пограничники задержали грузовики с табаком "для Афганистана"

Грузовики с контрафактными сигаретами на 2 миллиона долларов, направлявшиеся в столичный регион, но с пунктом назначения в Афганистане, были остановлены... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:34

2021-09-08T11:34

2021-09-08T11:34

происшествия

смоленская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Грузовики с контрафактными сигаретами на 2 миллиона долларов, направлявшиеся в столичный регион, но с пунктом назначения в Афганистане, были остановлены пограничниками, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что смоленские пограничники выявили 9 грузовиков с табачной продукцией при попытке въезда в РФ в обход установленных маршрутов."В грузовиках перевозилось более девяти тысяч коробок с сигаретами без акцизных марок ориентировочной стоимостью свыше двух миллионов долларов США. В сопроводительных документах в качестве пункта назначения указан Афганистан, при этом, со слов водителей большегрузов, сигареты должны были быть доставлены в Московский регион", - говорится в сообщении.Добавляется, что водители привлечены к административной ответственности, грузовики и груз переданы в таможню для дальнейшего разбирательства.

https://ria.ru/20210721/tabak-1742228463.html

смоленская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, смоленская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия