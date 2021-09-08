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Юбилейный субботник "Зеленая Россия" пройдет 11 сентября в Москве
Юбилейный субботник "Зеленая Россия" пройдет 11 сентября в Москве - РИА Новости, 08.09.2021
Юбилейный субботник "Зеленая Россия" пройдет 11 сентября в Москве
Федеральной площадкой Всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия", который начнется 11 сентября в 12:30 в Москве, станет РГАУ-МСХА имени К.А... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:50
2021-09-08T13:50
пресс-релизы
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МОСКВА, 8 сен — Пресс-служба общероссийского экологического общественного движения "Зеленая Россия". Федеральной площадкой Всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия", который начнется 11 сентября в 12:30 в Москве, станет РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.В программе: Субботник, полевая кухня, выступления творческих коллективов, интерактивные площадки, спортивные и творческие мастер-классы, стрельба из лука, сумо, игра в городки, поделки своими руками и много воздушных шариков, анонс розыгрыша от "Зеленой России"!Шанс выиграть колонки, телевизоры и особый, секретный приз получат те, кто подпишется на инстаграм-аккаунт @zelenaya_rossiya до 30 сентября. Розыгрыш состоится в прямом эфире 1 октября в 18:00.На субботнике будут присутствовать федеральные министры, представители федеральных агентств и ведомств. Вместе с президентом движения "Зеленая Россия", депутатом ГД ФС РФ Анатолием Карповым, председателем и идеологом движения Константином Курченковым, министры и руководители федеральных служб вместе с ветеранами и студентами высадят именные деревья в память о погибших во времена ВОВ в рамках эколого-патриотического проекта "Лес Победы".Традиционно субботник торжественно откроется выступлением духового оркестра министерства обороны РФ. Для участников субботника "Зеленая Россия" будет организована развлекательная программа — выступления творческих коллективов, показательные выступления спортсменов Союза национальных и неолимпийских видов спорта России (СННВС России), мастер-классы, участие в национальных играх, розыгрыш призов и многое другое!После трудового дня будет вкусная полевая кухня, федерации СННВС России проведут спортивные мастер-классы и соревнования. Федерация современного мечевого боя научит держать в руках меч, отделение интеллектуальных игр расскажет секреты шахматистов, а федерация кунг-фу и федерация боевого самбо покажет самые интересные приемы.Почетные гости субботника, подтвердившие участие:От Минпромторга РФ:От ФГАУ "РЦУД и РТ":От Минцифры РФ, ФГАУ НИИ "Восход":Почетные гости, участие которых ожидается:Матвиенко В.И., Патрушев Д.Н., Козлов А.А., Зиничев Е.Н., Колокольцев В.А., Котяков А.О., Кравцов С.С.., Любимова О.Б., Мантуров Д.В., Матыцин О.В., Мурашко М.А., Решетников М.Г., Савельев В.Г., Файзуллин И.Э., Фальков В.Н., Чекунков А.О., Чуйченко К.А., Шадаев М.И., Шульгинов Н.Г., Колпаков А.С., Скуфинский О.А., Попова А.Ю., Трембицкий А.В., Музаев А.А., Золотов В.В., Гогин Д.Ю., Кочнев Д.В., Чиханчин Ю.А., Артизов А.Н., Линец А.Л., Тихонов В.В., Шаскольский М.А., Разуваева К.Д., Баринов И.В..Зеленая Россия – Сделаем Россию зеленой вместе!На мероприятии соблюдаются меры санитарной безопасности.Контакты для регистрации на мероприятие: 8 (499) 372-1284, info@genyborka.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
13:50 08.09.2021
 

Юбилейный субботник "Зеленая Россия" пройдет 11 сентября в Москве

© Фото : ОЭОД "Зеленая Россия"Духовой оркестр на открытии субботника "Зеленая Россия"
Духовой оркестр на открытии субботника Зеленая Россия - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : ОЭОД "Зеленая Россия"
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МОСКВА, 8 сен — Пресс-служба общероссийского экологического общественного движения "Зеленая Россия". Федеральной площадкой Всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия", который начнется 11 сентября в 12:30 в Москве, станет РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
В программе: Субботник, полевая кухня, выступления творческих коллективов, интерактивные площадки, спортивные и творческие мастер-классы, стрельба из лука, сумо, игра в городки, поделки своими руками и много воздушных шариков, анонс розыгрыша от "Зеленой России"!
Шанс выиграть колонки, телевизоры и особый, секретный приз получат те, кто подпишется на инстаграм-аккаунт @zelenaya_rossiya до 30 сентября. Розыгрыш состоится в прямом эфире 1 октября в 18:00.
На субботнике будут присутствовать федеральные министры, представители федеральных агентств и ведомств. Вместе с президентом движения "Зеленая Россия", депутатом ГД ФС РФ Анатолием Карповым, председателем и идеологом движения Константином Курченковым, министры и руководители федеральных служб вместе с ветеранами и студентами высадят именные деревья в память о погибших во времена ВОВ в рамках эколого-патриотического проекта "Лес Победы".
Традиционно субботник торжественно откроется выступлением духового оркестра министерства обороны РФ. Для участников субботника "Зеленая Россия" будет организована развлекательная программа — выступления творческих коллективов, показательные выступления спортсменов Союза национальных и неолимпийских видов спорта России (СННВС России), мастер-классы, участие в национальных играх, розыгрыш призов и многое другое!
После трудового дня будет вкусная полевая кухня, федерации СННВС России проведут спортивные мастер-классы и соревнования. Федерация современного мечевого боя научит держать в руках меч, отделение интеллектуальных игр расскажет секреты шахматистов, а федерация кунг-фу и федерация боевого самбо покажет самые интересные приемы.
Почетные гости субботника, подтвердившие участие:
  • Скворцова Вероника Игоревна - руководитель Федерального медико-биологического агентства,
  • Романов Роман Александрович – МИД РФ, начальник отдела по связи с неправительственными организациями,
  • Погудин Михаил Витальевич – генерал-майор Службы внешней разведки РФ в отставке, председатель Совета ветеранов,
  • Иванков Михаил Юрьевич - руководитель Федеральной службы по труду и занятости
  • Малков Павел Викторович – руководитель Федеральной службы государственной статистики,
  • Басаргин Виктор Федорович - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,
  • Лысенкова Елена Викторовна – зам. руководителя Федерального агентства по туризму,
  • Тараканов Владимир Витальевич - заместитель начальника ФГКУ "Специальное управление ФПС № 3 МЧС России", полковник внутренней службы
  • Попович Алексей Эмильевич - проректор Университета МГУТУ им. К.Г. Разумовского,
  • Белгородский Валерий Савельевич - ректор РГУ им. А.Н. Косыгина ,
  • Дембицкий Сергей Геннадьевич - первый проректор РГУ им. А.Н. Косыгина
От Минпромторга РФ:
  • Шестаков Владислав Николаевич – директор ФБУ "ГИЛС и НП",
От ФГАУ "РЦУД и РТ":
  • Заяц Виталий Викторович - директор
  • Дыдыкина Татьяна Валерьевна - заместитель директора
  • Данилов Евгений Сергеевич - начальник управления
От Минцифры РФ, ФГАУ НИИ "Восход":
  • Грязнов Павел Викторович – и.о. директора
  • Клочков Дмитрий Александрович - первый заместитель директора
  • Шептяков Дмитрий Геннадьевич - Заместитель директора
  • Грошев Олег Анатольевич - заместитель директора
  • Куманцов Евгений Николаевич - заместитель директора
Почетные гости, участие которых ожидается:
Матвиенко В.И., Патрушев Д.Н., Козлов А.А., Зиничев Е.Н., Колокольцев В.А., Котяков А.О., Кравцов С.С.., Любимова О.Б., Мантуров Д.В., Матыцин О.В., Мурашко М.А., Решетников М.Г., Савельев В.Г., Файзуллин И.Э., Фальков В.Н., Чекунков А.О., Чуйченко К.А., Шадаев М.И., Шульгинов Н.Г., Колпаков А.С., Скуфинский О.А., Попова А.Ю., Трембицкий А.В., Музаев А.А., Золотов В.В., Гогин Д.Ю., Кочнев Д.В., Чиханчин Ю.А., Артизов А.Н., Линец А.Л., Тихонов В.В., Шаскольский М.А., Разуваева К.Д., Баринов И.В..
Зеленая Россия – Сделаем Россию зеленой вместе!
На мероприятии соблюдаются меры санитарной безопасности.
Контакты для регистрации на мероприятие: 8 (499) 372-1284, info@genyborka.ru
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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