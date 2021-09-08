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Российские Су-30СМ прибыли в центр совместной подготовки в Белоруссии
Российские Су-30СМ прибыли в центр совместной подготовки в Белоруссии - РИА Новости, 08.09.2021
Российские Су-30СМ прибыли в центр совместной подготовки в Белоруссии
Российские самолеты Су-30СМ прибыли в Белоруссию для формирования центра совместной подготовки военных, сообщила в среду пресс-служба Минобороны республики. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:54
2021-09-08T16:54
2021-09-08T18:10
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белоруссия
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство обороны белоруссии
воздушно-космические силы россии
су-30см
россия
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МИНСК, 8 сен — РИА Новости. Российские самолеты Су-30СМ прибыли в Белоруссию для формирования центра совместной подготовки военных, сообщила в среду пресс-служба Минобороны республики.По данным ведомства, авиаторы будут нести боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства.Решение о создании таких центров приняли главы оборонных ведомств Сергей Шойгу и Виктор Хренин во время переговоров 5 марта в Москве. С этой целью в конце августа в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск России.
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общество, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны белоруссии, воздушно-космические силы россии, су-30см, россия
16:54 08.09.2021 (обновлено: 18:10 08.09.2021)
Российские Су-30СМ прибыли в центр совместной подготовки в Белоруссии
Самолеты Су-30СМ ВКС России прибыли в Белоруссию в создаваемый центр совместной подготовки