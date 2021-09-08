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Российские Су-30СМ прибыли в центр совместной подготовки в Белоруссии

Российские Су-30СМ прибыли в центр совместной подготовки в Белоруссии - РИА Новости, 08.09.2021

Российские Су-30СМ прибыли в центр совместной подготовки в Белоруссии

Российские самолеты Су-30СМ прибыли в Белоруссию для формирования центра совместной подготовки военных, сообщила в среду пресс-служба Минобороны республики. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:54

2021-09-08T16:54

2021-09-08T18:10

союзное государство

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белоруссия

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство обороны белоруссии

воздушно-космические силы россии

су-30см

россия

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МИНСК, 8 сен — РИА Новости. Российские самолеты Су-30СМ прибыли в Белоруссию для формирования центра совместной подготовки военных, сообщила в среду пресс-служба Минобороны республики.По данным ведомства, авиаторы будут нести боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства.Решение о создании таких центров приняли главы оборонных ведомств Сергей Шойгу и Виктор Хренин во время переговоров 5 марта в Москве. С этой целью в конце августа в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск России.

https://ria.ru/20210617/zapad-1737300610.html

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны белоруссии, воздушно-космические силы россии, су-30см, россия