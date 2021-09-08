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Генсек НАТО примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану
Генсек НАТО примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану - РИА Новости, 08.09.2021
Генсек НАТО примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану
Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану, которая пройдет в среду по инициативе США и Германии, говорится в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:31
2021-09-08T13:31
2021-09-08T13:31
захват власти в афганистане талибами
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йенс столтенберг
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афганистан
нато
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану, которая пройдет в среду по инициативе США и Германии, говорится в распространенном заявлении альянса."В среду, 8 сентября, генсек НАТО Столтенберг примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану, которую совместно инициировали США и Германия", - указывается в документе.
https://ria.ru/20210908/ugrozy-1749158431.html
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в мире, сша, йенс столтенберг, германия, афганистан, нато
Генсек НАТО примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану
Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану