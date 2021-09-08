https://ria.ru/20210908/stoltenberg-1749171906.html

Генсек НАТО примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану

Генсек НАТО примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану - РИА Новости, 08.09.2021

Генсек НАТО примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану

Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану, которая пройдет в среду по инициативе США и Германии, говорится в... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:31

2021-09-08T13:31

2021-09-08T13:31

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

йенс столтенберг

германия

афганистан

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156192/40/1561924083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abbecbfefce1ee4bbeb98ac4a9b5b50e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану, которая пройдет в среду по инициативе США и Германии, говорится в распространенном заявлении альянса."В среду, 8 сентября, генсек НАТО Столтенберг примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану, которую совместно инициировали США и Германия", - указывается в документе.

https://ria.ru/20210908/ugrozy-1749158431.html

сша

германия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, йенс столтенберг, германия, афганистан, нато