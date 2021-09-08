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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210908/stoltenberg-1749171906.html
Генсек НАТО примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану
Генсек НАТО примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану - РИА Новости, 08.09.2021
Генсек НАТО примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану
Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану, которая пройдет в среду по инициативе США и Германии, говорится в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:31
2021-09-08T13:31
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
йенс столтенберг
германия
афганистан
нато
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану, которая пройдет в среду по инициативе США и Германии, говорится в распространенном заявлении альянса."В среду, 8 сентября, генсек НАТО Столтенберг примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану, которую совместно инициировали США и Германия", - указывается в документе.
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в мире, сша, йенс столтенберг, германия, афганистан, нато
13:31 08.09.2021
 
Генсек НАТО примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану

Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану

© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану, которая пройдет в среду по инициативе США и Германии, говорится в распространенном заявлении альянса.
"В среду, 8 сентября, генсек НАТО Столтенберг примет участие в виртуальной встрече глав МИД по Афганистану, которую совместно инициировали США и Германия", - указывается в документе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 12:36
В Кремле рассказали о потенциальных угрозах для России от Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАЙенс СтолтенбергГерманияАфганистанНАТО
 
 
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