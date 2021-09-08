https://ria.ru/20210908/sportivnoe-1749047107.html

"Правда тела". Спортивное питание: польза или вред

"Правда тела". Спортивное питание: польза или вред - РИА Новости, 08.09.2021

"Правда тела". Спортивное питание: польза или вред

Нужно ли человеку спортивное питание, если он три раза в неделю ходит на фитнес? Правда ли L-карнитин сжигает жир? Почему протеиновые коктейли с огромным перечнем аминокислот - могут превраться в нагрузку на почки и печень? Что такое BCAA и изоляты - и наконец, можно ли избежать всех этих “баночек”, если вы не хотите употреблять спортпит?

2021-09-08T12:00

2021-09-08T12:00

2021-09-08T12:00

правда тела

общество

подкаст

зухра павлова

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"Правда тела". Спортивное питание: польза или вред Нужно ли человеку спортивное питание, если он три раза в неделю ходит на фитнес? Правда ли L-карнитин сжигает жир? Почему протеиновые коктейли с огромным перечнем аминокислот - могут превраться в нагрузку на почки и печень? Что такое BCAA и изоляты - и наконец, можно ли избежать всех этих “баночек”, если вы не хотите употреблять спортпит? audio/mpeg

"Правда тела". Спортивное питание: польза или вред Нужно ли человеку спортивное питание, если он три раза в неделю ходит на фитнес? Правда ли L-карнитин сжигает жир? Почему протеиновые коктейли с огромным перечнем аминокислот - могут превраться в нагрузку на почки и печень? Что такое BCAA и изоляты - и наконец, можно ли избежать всех этих “баночек”, если вы не хотите употреблять спортпит? audio/mpeg

Какая пропорция белков, жиров и углеводов в еде - самая лучшая? И почему некоторые добавки из спортпита могут навредить? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова”, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.01:01 Что такое спортивное питание и кому оно нужно03:12 “Самое важное - это не снижать количество белка”03:35 Нужны ли протеиновые коктейли и отчего может случиться белковое отравление05:03 “Когда мы съедаем белок - мы можем получить из него что угодно”07:50 Можно ли выбрать правильный коктейль без специалиста09:20 Что такое BCAA10:43 L-карнитин: обладает ли он функцией жиросжигания13:25 Можно ли избежать всех этих баночек?14:55 Идеальная формула соотношения белков, жиров и углеводов16:35 “Батончики батончикам рознь”: как найти невредные17:45 Калораж - каким он должен быть22:15 “Бегите от тренера, который советует вам стероиды”Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, подкаст, зухра павлова, аудио