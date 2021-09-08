https://ria.ru/20210908/sport-1749217029.html
Шапша поприветствовал участников спортивного форума из нового Дворца спорта
Шапша поприветствовал участников спортивного форума из нового Дворца спорта - РИА Новости, 08.09.2021
Шапша поприветствовал участников спортивного форума из нового Дворца спорта
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в режиме телемоста поприветствовал участников международного спортивного форума "Россия – спортивная держава",... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:42
2021-09-08T16:42
2021-09-08T16:42
калужская область
общество
казань
калужская область
калуга
владислав шапша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353799_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_deaccc4e34f77a0183d8470a3e3d4fc9.jpg
КАЛУГА, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в режиме телемоста поприветствовал участников международного спортивного форума "Россия – спортивная держава", проходящего в Казани, из нового Дворца спорта в Калуге, в работе форума принимает участие делегация из региона, сообщает правительство Калужской области.Форум начал работу в среду в Казани.В режиме телемоста состоялись торжественные церемонии открытия 15 спортивных объектов в 12 регионах, которые были построены по федеральному проекту "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография". В прямой эфир вышли руководители регионов, в которых в этом году начинают принимать первых посетителей новые спортивные сооружения. Губернатор области Владислав Шапша приветствовал участников форума с ледовой площадки Дворца спорта в Калуге."Дворец спорта "Центральный" - прекрасная ледовая арена, здесь три тысячи зрительских мест. Замечательный 50-ти метровый бассейн, многофункциональные залы. Калуга – спортивный город. Мы гордимся нашими достижениями. И благодаря этому замечательному спортивному объекту у калужан появляются новые возможности для спортивных достижений", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.Губернатор подчеркнул, что уже в среду Калуга встречает 600 спортсменов, которые приехали на VI Всероссийскую спартакиаду среди трудящихся. Новый Дворец спорта стал одной из площадок для проведения состязаний.На площадке форума "Россия – спортивная держава" ожидается около 2,5 тысячи гостей и участников. В течение трех дней в работе форума принимает участие и делегация Калужской области во главе с заместителем губернатора Константином Горобцовым.
https://ria.ru/20210830/kaluga-1747821751.html
казань
калужская область
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353799_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_7faf0972ba467b225506d385fe4e7b94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, казань, калужская область, калуга, владислав шапша
Шапша поприветствовал участников спортивного форума из нового Дворца спорта
Глава Калужской области Шапша поприветствовал участников спортивного форума по телемосту
КАЛУГА, 8 сен – РИА Новости.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
в режиме телемоста поприветствовал участников международного спортивного форума "Россия – спортивная держава", проходящего в Казани
, из нового Дворца спорта в Калуге
, в работе форума принимает участие делегация из региона, сообщает правительство Калужской области.
Форум начал работу в среду в Казани.
В режиме телемоста состоялись торжественные церемонии открытия 15 спортивных объектов в 12 регионах, которые были построены по федеральному проекту "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография". В прямой эфир вышли руководители регионов, в которых в этом году начинают принимать первых посетителей новые спортивные сооружения. Губернатор области Владислав Шапша приветствовал участников форума с ледовой площадки Дворца спорта в Калуге.
"Дворец спорта "Центральный" - прекрасная ледовая арена, здесь три тысячи зрительских мест. Замечательный 50-ти метровый бассейн, многофункциональные залы. Калуга – спортивный город. Мы гордимся нашими достижениями. И благодаря этому замечательному спортивному объекту у калужан появляются новые возможности для спортивных достижений", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что уже в среду Калуга встречает 600 спортсменов, которые приехали на VI Всероссийскую спартакиаду среди трудящихся. Новый Дворец спорта стал одной из площадок для проведения состязаний.
На площадке форума "Россия – спортивная держава" ожидается около 2,5 тысячи гостей и участников. В течение трех дней в работе форума принимает участие и делегация Калужской области во главе с заместителем губернатора Константином Горобцовым.