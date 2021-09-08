https://ria.ru/20210908/sport-1749217029.html

Шапша поприветствовал участников спортивного форума из нового Дворца спорта

Шапша поприветствовал участников спортивного форума из нового Дворца спорта - РИА Новости, 08.09.2021

Шапша поприветствовал участников спортивного форума из нового Дворца спорта

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в режиме телемоста поприветствовал участников международного спортивного форума "Россия – спортивная держава",... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:42

2021-09-08T16:42

2021-09-08T16:42

калужская область

общество

казань

калужская область

калуга

владислав шапша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353799_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_deaccc4e34f77a0183d8470a3e3d4fc9.jpg

КАЛУГА, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в режиме телемоста поприветствовал участников международного спортивного форума "Россия – спортивная держава", проходящего в Казани, из нового Дворца спорта в Калуге, в работе форума принимает участие делегация из региона, сообщает правительство Калужской области.Форум начал работу в среду в Казани.В режиме телемоста состоялись торжественные церемонии открытия 15 спортивных объектов в 12 регионах, которые были построены по федеральному проекту "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография". В прямой эфир вышли руководители регионов, в которых в этом году начинают принимать первых посетителей новые спортивные сооружения. Губернатор области Владислав Шапша приветствовал участников форума с ледовой площадки Дворца спорта в Калуге."Дворец спорта "Центральный" - прекрасная ледовая арена, здесь три тысячи зрительских мест. Замечательный 50-ти метровый бассейн, многофункциональные залы. Калуга – спортивный город. Мы гордимся нашими достижениями. И благодаря этому замечательному спортивному объекту у калужан появляются новые возможности для спортивных достижений", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.Губернатор подчеркнул, что уже в среду Калуга встречает 600 спортсменов, которые приехали на VI Всероссийскую спартакиаду среди трудящихся. Новый Дворец спорта стал одной из площадок для проведения состязаний.На площадке форума "Россия – спортивная держава" ожидается около 2,5 тысячи гостей и участников. В течение трех дней в работе форума принимает участие и делегация Калужской области во главе с заместителем губернатора Константином Горобцовым.

https://ria.ru/20210830/kaluga-1747821751.html

казань

калужская область

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, казань, калужская область, калуга, владислав шапша