Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210908/sport-1749217029.html
Шапша поприветствовал участников спортивного форума из нового Дворца спорта
Шапша поприветствовал участников спортивного форума из нового Дворца спорта - РИА Новости, 08.09.2021
Шапша поприветствовал участников спортивного форума из нового Дворца спорта
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в режиме телемоста поприветствовал участников международного спортивного форума "Россия – спортивная держава",... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:42
2021-09-08T16:42
калужская область
общество
казань
калужская область
калуга
владислав шапша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353799_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_deaccc4e34f77a0183d8470a3e3d4fc9.jpg
КАЛУГА, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в режиме телемоста поприветствовал участников международного спортивного форума "Россия – спортивная держава", проходящего в Казани, из нового Дворца спорта в Калуге, в работе форума принимает участие делегация из региона, сообщает правительство Калужской области.Форум начал работу в среду в Казани.В режиме телемоста состоялись торжественные церемонии открытия 15 спортивных объектов в 12 регионах, которые были построены по федеральному проекту "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография". В прямой эфир вышли руководители регионов, в которых в этом году начинают принимать первых посетителей новые спортивные сооружения. Губернатор области Владислав Шапша приветствовал участников форума с ледовой площадки Дворца спорта в Калуге."Дворец спорта "Центральный" - прекрасная ледовая арена, здесь три тысячи зрительских мест. Замечательный 50-ти метровый бассейн, многофункциональные залы. Калуга – спортивный город. Мы гордимся нашими достижениями. И благодаря этому замечательному спортивному объекту у калужан появляются новые возможности для спортивных достижений", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.Губернатор подчеркнул, что уже в среду Калуга встречает 600 спортсменов, которые приехали на VI Всероссийскую спартакиаду среди трудящихся. Новый Дворец спорта стал одной из площадок для проведения состязаний.На площадке форума "Россия – спортивная держава" ожидается около 2,5 тысячи гостей и участников. В течение трех дней в работе форума принимает участие и делегация Калужской области во главе с заместителем губернатора Константином Горобцовым.
https://ria.ru/20210830/kaluga-1747821751.html
казань
калужская область
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353799_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_7faf0972ba467b225506d385fe4e7b94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, казань, калужская область, калуга, владислав шапша
16:42 08.09.2021
 
Шапша поприветствовал участников спортивного форума из нового Дворца спорта

Глава Калужской области Шапша поприветствовал участников спортивного форума по телемосту

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в режиме телемоста поприветствовал участников международного спортивного форума "Россия – спортивная держава", проходящего в Казани, из нового Дворца спорта в Калуге, в работе форума принимает участие делегация из региона, сообщает правительство Калужской области.
Форум начал работу в среду в Казани.
В режиме телемоста состоялись торжественные церемонии открытия 15 спортивных объектов в 12 регионах, которые были построены по федеральному проекту "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография". В прямой эфир вышли руководители регионов, в которых в этом году начинают принимать первых посетителей новые спортивные сооружения. Губернатор области Владислав Шапша приветствовал участников форума с ледовой площадки Дворца спорта в Калуге.
"Дворец спорта "Центральный" - прекрасная ледовая арена, здесь три тысячи зрительских мест. Замечательный 50-ти метровый бассейн, многофункциональные залы. Калуга – спортивный город. Мы гордимся нашими достижениями. И благодаря этому замечательному спортивному объекту у калужан появляются новые возможности для спортивных достижений", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что уже в среду Калуга встречает 600 спортсменов, которые приехали на VI Всероссийскую спартакиаду среди трудящихся. Новый Дворец спорта стал одной из площадок для проведения состязаний.
На площадке форума "Россия – спортивная держава" ожидается около 2,5 тысячи гостей и участников. В течение трех дней в работе форума принимает участие и делегация Калужской области во главе с заместителем губернатора Константином Горобцовым.
Дом Гончаровой на улице Воскресенской в Калуге - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 13:20Калужская область
Доходы бюджета Калужской области за I полугодие 2021 года выросли на 22%
 
Калужская областьОбществоКазаньКалужская областьКалугаВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18В Симферополе ответили на планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Двух агрессивных медведей застрелили в Елизовском районе Камчатки
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
Лента новостейМолния