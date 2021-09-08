https://ria.ru/20210908/sotrudnichestvo-1749222615.html

Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества РФ-КНР в торговле услугами

Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества РФ-КНР в торговле услугами - РИА Новости, 08.09.2021

Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества РФ-КНР в торговле услугами

Руководитель Российско-китайского центра по Уралу и Сибири, член центрального правления Общества Российско-Китайской Дружбы (ОРКД), председатель регионального... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:33

2021-09-08T17:33

2021-09-08T17:33

россия-китай: главное

экономика

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227435_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_154c5334bd7c2a625437bc489d8bf6cf.jpg

МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Руководитель Российско-китайского центра по Уралу и Сибири, член центрального правления Общества Российско-Китайской Дружбы (ОРКД), председатель регионального челябинского отделения ОРКД рассказало перспективах российско-китайского сотрудничества в области торговли услугами."Такие мероприятия, как CIFTIS, очень важны в условиях пандемии COVID-19", - заявил он. Российский эксперт рассказал о развитии проектов в области культурного сотрудничества и "красного" туризма."Я считаю, что в первую очередь следует развивать такие направления торговли услугами между Россией и Китаем, как электронная торговля и коммерция. Все, что связано с перемещением товаров через границы, необходимо максимально увеличивать, расширять и укреплять, и переводить в онлайн-режим, создавая отраслевые электронные биржи товаров. Во-вторых, нынешняя ситуация дает возможность переводить многие услуги гуманитарной сферы в онлайн-формат, например, телемедицина, электронное образование. В культурной сфере это посещение музеев или культурных мероприятий. По одному из проектов мы сейчас изучаем возможность оцифровать некоторые музеи и проводить онлайн-экскурсии, как для школьников, так и для студентов и в целом для граждан Китая в России", – рассказал Бабонов."Также один из проектов, который мы инициировали несколько лет назад в сфере гуманитарного сотрудничества – развитие "красного" туризма. Мы разработали "красные" маршруты под эгидой "Ассоциации внутреннего и въездного туризма" для китайских граждан в России. В условиях пандемии этот проект был временно приостановлен, но он должен возобновиться, – отметил Бабонов.

https://ria.ru/20210908/soglasheniya-1749168278.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай, россия