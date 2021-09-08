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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210908/sotrudnichestvo-1749222615.html
Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества РФ-КНР в торговле услугами
Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества РФ-КНР в торговле услугами - РИА Новости, 08.09.2021
Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества РФ-КНР в торговле услугами
Руководитель Российско-китайского центра по Уралу и Сибири, член центрального правления Общества Российско-Китайской Дружбы (ОРКД), председатель регионального... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:33
2021-09-08T17:33
россия-китай: главное
экономика
китай
россия
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МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Руководитель Российско-китайского центра по Уралу и Сибири, член центрального правления Общества Российско-Китайской Дружбы (ОРКД), председатель регионального челябинского отделения ОРКД рассказало перспективах российско-китайского сотрудничества в области торговли услугами."Такие мероприятия, как CIFTIS, очень важны в условиях пандемии COVID-19", - заявил он. Российский эксперт рассказал о развитии проектов в области культурного сотрудничества и "красного" туризма."Я считаю, что в первую очередь следует развивать такие направления торговли услугами между Россией и Китаем, как электронная торговля и коммерция. Все, что связано с перемещением товаров через границы, необходимо максимально увеличивать, расширять и укреплять, и переводить в онлайн-режим, создавая отраслевые электронные биржи товаров. Во-вторых, нынешняя ситуация дает возможность переводить многие услуги гуманитарной сферы в онлайн-формат, например, телемедицина, электронное образование. В культурной сфере это посещение музеев или культурных мероприятий. По одному из проектов мы сейчас изучаем возможность оцифровать некоторые музеи и проводить онлайн-экскурсии, как для школьников, так и для студентов и в целом для граждан Китая в России", – рассказал Бабонов."Также один из проектов, который мы инициировали несколько лет назад в сфере гуманитарного сотрудничества – развитие "красного" туризма. Мы разработали "красные" маршруты под эгидой "Ассоциации внутреннего и въездного туризма" для китайских граждан в России. В условиях пандемии этот проект был временно приостановлен, но он должен возобновиться, – отметил Бабонов.
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экономика, китай, россия
17:33 08.09.2021
 

Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества РФ-КНР в торговле услугами

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкДелегация КНР во время переговоров
Делегация КНР во время переговоров - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Руководитель Российско-китайского центра по Уралу и Сибири, член центрального правления Общества Российско-Китайской Дружбы (ОРКД), председатель регионального челябинского отделения ОРКД рассказало перспективах российско-китайского сотрудничества в области торговли услугами.
"Такие мероприятия, как CIFTIS, очень важны в условиях пандемии COVID-19", - заявил он. Российский эксперт рассказал о развитии проектов в области культурного сотрудничества и "красного" туризма.
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"Я считаю, что в первую очередь следует развивать такие направления торговли услугами между Россией и Китаем, как электронная торговля и коммерция. Все, что связано с перемещением товаров через границы, необходимо максимально увеличивать, расширять и укреплять, и переводить в онлайн-режим, создавая отраслевые электронные биржи товаров. Во-вторых, нынешняя ситуация дает возможность переводить многие услуги гуманитарной сферы в онлайн-формат, например, телемедицина, электронное образование. В культурной сфере это посещение музеев или культурных мероприятий. По одному из проектов мы сейчас изучаем возможность оцифровать некоторые музеи и проводить онлайн-экскурсии, как для школьников, так и для студентов и в целом для граждан Китая в России", – рассказал Бабонов.
"Также один из проектов, который мы инициировали несколько лет назад в сфере гуманитарного сотрудничества – развитие "красного" туризма. Мы разработали "красные" маршруты под эгидой "Ассоциации внутреннего и въездного туризма" для китайских граждан в России. В условиях пандемии этот проект был временно приостановлен, но он должен возобновиться, – отметил Бабонов.
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаКитайРоссия
 
 
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