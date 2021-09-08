https://ria.ru/20210908/sotrudnichestvo-1749138067.html

Филиппины хотят работать с Россией в сфере религии, заявили в посольстве

Филиппины хотят работать с Россией в сфере религии, заявили в посольстве - РИА Новости, 08.09.2021

Филиппины хотят работать с Россией в сфере религии, заявили в посольстве

Филиппины хотели бы развивать сотрудничество с Россией в вопросах религии и считают Русскую православную церковь важным фактором в двусторонних отношениях,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:34

2021-09-08T11:34

2021-09-08T11:34

религия

филиппины

русская православная церковь

карлос соррета

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Филиппины хотели бы развивать сотрудничество с Россией в вопросах религии и считают Русскую православную церковь важным фактором в двусторонних отношениях, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер.Он добавил, что эта "очень крепкая связь" еще не так развита, как могла бы быть. "Конечно, логически отношения начинаются с экономического сотрудничества, безопасности, обороны, науки, технологий, медицины. Но в то же время вопрос веры тоже должен развиваться", - подчеркнул Феррер.Он отметил, что обсуждал эту проблему с предыдущим послом Филиппин в России Карлосом Сорретой. "Потому что он не мог взять и позвонить патриарху Кириллу, например. Мы пробовали, и сейчас тоже пытаемся. И следующий посол, я надеюсь, сможет установить более крепкие связи в этом плане. Потому что мы считаем РПЦ важным фактором в двусторонних отношениях", - резюмировал Феррер.

https://ria.ru/20210908/vaktsina-1749127448.html

филиппины

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филиппины, русская православная церковь, карлос соррета, россия