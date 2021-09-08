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Религия
https://ria.ru/20210908/sotrudnichestvo-1749138067.html
Филиппины хотят работать с Россией в сфере религии, заявили в посольстве
Филиппины хотят работать с Россией в сфере религии, заявили в посольстве - РИА Новости, 08.09.2021
Филиппины хотят работать с Россией в сфере религии, заявили в посольстве
Филиппины хотели бы развивать сотрудничество с Россией в вопросах религии и считают Русскую православную церковь важным фактором в двусторонних отношениях,... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:34
2021-09-08T11:34
религия
филиппины
русская православная церковь
карлос соррета
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Филиппины хотели бы развивать сотрудничество с Россией в вопросах религии и считают Русскую православную церковь важным фактором в двусторонних отношениях, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер.Он добавил, что эта "очень крепкая связь" еще не так развита, как могла бы быть. "Конечно, логически отношения начинаются с экономического сотрудничества, безопасности, обороны, науки, технологий, медицины. Но в то же время вопрос веры тоже должен развиваться", - подчеркнул Феррер.Он отметил, что обсуждал эту проблему с предыдущим послом Филиппин в России Карлосом Сорретой. "Потому что он не мог взять и позвонить патриарху Кириллу, например. Мы пробовали, и сейчас тоже пытаемся. И следующий посол, я надеюсь, сможет установить более крепкие связи в этом плане. Потому что мы считаем РПЦ важным фактором в двусторонних отношениях", - резюмировал Феррер.
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филиппины, русская православная церковь, карлос соррета, россия
11:34 08.09.2021
 

Филиппины хотят работать с Россией в сфере религии, заявили в посольстве

© Фото : Philippine Embassy in RussiaВременный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер
Временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : Philippine Embassy in Russia
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Филиппины хотели бы развивать сотрудничество с Россией в вопросах религии и считают Русскую православную церковь важным фактором в двусторонних отношениях, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер.
"Наша дружба с Россией обусловлена стратегически, она осознанная, имеет глубинное значение. Потому что у нас одинаковая эсхатология. В России православная церковь, а большинство филиппинцев – католики, протестанты, евангелисты, 15% мусульман. Так что наши взгляды на мир во многом совпадают... РПЦ хочет основать больше православных церквей на Филиппинах. А мы хотим основать больше католических и протестантских сообществ в России", - сказал он.
Он добавил, что эта "очень крепкая связь" еще не так развита, как могла бы быть. "Конечно, логически отношения начинаются с экономического сотрудничества, безопасности, обороны, науки, технологий, медицины. Но в то же время вопрос веры тоже должен развиваться", - подчеркнул Феррер.
Он отметил, что обсуждал эту проблему с предыдущим послом Филиппин в России Карлосом Сорретой. "Потому что он не мог взять и позвонить патриарху Кириллу, например. Мы пробовали, и сейчас тоже пытаемся. И следующий посол, я надеюсь, сможет установить более крепкие связи в этом плане. Потому что мы считаем РПЦ важным фактором в двусторонних отношениях", - резюмировал Феррер.
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РелигияФилиппиныРусская православная церковьКарлос СорретаРоссия
 
 
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