https://ria.ru/20210908/soprotivlenie-1749179693.html

Посол Афганистана рассказал о сопротивлении в Панджшере

Посол Афганистана рассказал о сопротивлении в Панджшере - РИА Новости, 08.09.2021

Посол Афганистана рассказал о сопротивлении в Панджшере

В Силах сопротивления Афганистана состоят люди всех проживающих в стране национальностей, заявил посол республики в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:57

2021-09-08T13:57

2021-09-08T15:34

в мире

афганистан

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Силах сопротивления Афганистана состоят люди всех проживающих в стране национальностей, заявил посол республики в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар."Нет никаких разногласий, все действуют как единый кулак, в ряды сопротивления примкнули все национальности Афганистана, не принявшие режим талибов, в том числе узбеки, хазарейцы и пуштуны, и скоро в Панджере будет организовано всеафганское собрание и совет с участием всех известных военачальников, не признавших талибов", — сказал он.Ополченцы стекаются в провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула, которая остается единственным неподконтрольным "Талибану"* регионом. Основная часть его населения — выходцы из Таджикистана.Накануне представители движения сформировали временное правительство. По словам дипломата, все 67 афганских посольств в мире не признают его, считая новые власти нелегитимными."Я не буду сотрудничать с талибами, пока они не будут соблюдать права человека и не создадут инклюзивное правительство", — добавил он.В августе на фоне вывода из республики американского контингента боевики "Талибана"* захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210907/protesty-1748984330.html

афганистан

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в мире, афганистан