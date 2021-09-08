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Посол Афганистана рассказал о сопротивлении в Панджшере
Посол Афганистана рассказал о сопротивлении в Панджшере - РИА Новости, 08.09.2021
Посол Афганистана рассказал о сопротивлении в Панджшере
В Силах сопротивления Афганистана состоят люди всех проживающих в стране национальностей, заявил посол республики в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:57
2021-09-08T15:34
в мире
афганистан
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Силах сопротивления Афганистана состоят люди всех проживающих в стране национальностей, заявил посол республики в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар."Нет никаких разногласий, все действуют как единый кулак, в ряды сопротивления примкнули все национальности Афганистана, не принявшие режим талибов, в том числе узбеки, хазарейцы и пуштуны, и скоро в Панджере будет организовано всеафганское собрание и совет с участием всех известных военачальников, не признавших талибов", — сказал он.Ополченцы стекаются в провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула, которая остается единственным неподконтрольным "Талибану"* регионом. Основная часть его населения — выходцы из Таджикистана.Накануне представители движения сформировали временное правительство. По словам дипломата, все 67 афганских посольств в мире не признают его, считая новые власти нелегитимными."Я не буду сотрудничать с талибами, пока они не будут соблюдать права человека и не создадут инклюзивное правительство", — добавил он.В августе на фоне вывода из республики американского контингента боевики "Талибана"* захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, афганистан
13:57 08.09.2021 (обновлено: 15:34 08.09.2021)
 

Посол Афганистана рассказал о сопротивлении в Панджшере

© AP Photo / Jalaluddin SekandarБойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Силах сопротивления Афганистана состоят люди всех проживающих в стране национальностей, заявил посол республики в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.
"Нет никаких разногласий, все действуют как единый кулак, в ряды сопротивления примкнули все национальности Афганистана, не принявшие режим талибов, в том числе узбеки, хазарейцы и пуштуны, и скоро в Панджере будет организовано всеафганское собрание и совет с участием всех известных военачальников, не признавших талибов", — сказал он.
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Ополченцы стекаются в провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула, которая остается единственным неподконтрольным "Талибану"* регионом. Основная часть его населения — выходцы из Таджикистана.
Накануне представители движения сформировали временное правительство. По словам дипломата, все 67 афганских посольств в мире не признают его, считая новые власти нелегитимными.
"Я не буду сотрудничать с талибами, пока они не будут соблюдать права человека и не создадут инклюзивное правительство", — добавил он.
В августе на фоне вывода из республики американского контингента боевики "Талибана"* захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.
Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреАфганистан
 
 
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