https://ria.ru/20210908/sobyanin-1749262689.html

Собянин рассказал о достижениях на посту мэра

Собянин рассказал о достижениях на посту мэра - РИА Новости, 08.09.2021

Собянин рассказал о достижениях на посту мэра

В работе мэра важно запустить изменения во всех сферах сразу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью сайту "Комсомольская правда". РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T21:53

2021-09-08T21:53

2021-09-08T22:07

общество

москва

сергей собянин

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В работе мэра важно запустить изменения во всех сферах сразу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью сайту "Комсомольская правда"."С моими достижениями – это вы уж сами определяйтесь. Для меня было важно запустить изменения не в одной сфере, а во всех сразу", — заявил Собянин.Он пояснил, что на ВДНХ важно было восстановление старины и общественных пространств, в районах - обновление площадей, улиц, парков. В транспорте нужны были кардинальные изменения. "Нужны были серьезные изменения в жилищном строительстве, реновации. В здравоохранении, образовании, культуре, во всех других проектах стояли задачи – сделать город удобным для жизни, комфортным для москвичей. Чтобы любой проект проникался этой идеологией", — отметил он.

https://ria.ru/20210908/moskva-1749257588.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы