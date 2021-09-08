https://ria.ru/20210908/sobyanin-1749262689.html
Собянин рассказал о достижениях на посту мэра
Собянин рассказал о достижениях на посту мэра - РИА Новости, 08.09.2021
Собянин рассказал о достижениях на посту мэра
В работе мэра важно запустить изменения во всех сферах сразу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью сайту "Комсомольская правда". РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T21:53
2021-09-08T21:53
2021-09-08T22:07
общество
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сергей собянин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В работе мэра важно запустить изменения во всех сферах сразу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью сайту "Комсомольская правда"."С моими достижениями – это вы уж сами определяйтесь. Для меня было важно запустить изменения не в одной сфере, а во всех сразу", — заявил Собянин.Он пояснил, что на ВДНХ важно было восстановление старины и общественных пространств, в районах - обновление площадей, улиц, парков. В транспорте нужны были кардинальные изменения. "Нужны были серьезные изменения в жилищном строительстве, реновации. В здравоохранении, образовании, культуре, во всех других проектах стояли задачи – сделать город удобным для жизни, комфортным для москвичей. Чтобы любой проект проникался этой идеологией", — отметил он.
https://ria.ru/20210908/moskva-1749257588.html
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общество, москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
21:53 08.09.2021 (обновлено: 22:07 08.09.2021)
Собянин рассказал о достижениях на посту мэра
Собянин: в работе мэра важно запустить изменения во всех сферах сразу