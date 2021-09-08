https://ria.ru/20210908/sobyanin-1749258331.html

Собянин рассказал, когда в Москве появятся водоробусы

Собянин рассказал, когда в Москве появятся водоробусы - РИА Новости, 08.09.2021

Собянин рассказал, когда в Москве появятся водоробусы

Москва принимает участие в экспериментальном проекте с водоробусами, в 2021 году будет готов образец для тестирования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T21:29

2021-09-08T21:29

2021-09-08T21:29

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва принимает участие в экспериментальном проекте с водоробусами, в 2021 году будет готов образец для тестирования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Что касается водородных двигателей, дай бог, если они когда-то появятся. Это будет классно. Пока там идут эксперименты, мы в них участвуем. В этом году будет готов водородный автобус для обкатки, пробы и так далее. Для промышленного массового образца там, конечно, много работы", — сообщил Собянин в интервью "Комсомольской правде".Мэр отметил, что электробусы дают самый большой эффект с точки зрения экологии."Мы активно приближаемся уже к тысяче электробусов. Они прошли не одну зиму и показали себя нормально. Каждый год эффективность батарей увеличивается, продолжительность работы растет, себестоимость уменьшается. Мы видим, что это перспективная история", — добавил мэр.

https://ria.ru/20210908/magistral-1749252916.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин