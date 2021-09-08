https://ria.ru/20210908/soboleznovaniya-1749240547.html

Колокольцев выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Колокольцев выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021

Колокольцев выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выразил соболезнования в связи с кончиной главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что жизнь главы... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T18:43

2021-09-08T18:43

2021-09-08T18:43

происшествия

норильск

владимир колокольцев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выразил соболезнования в связи с кончиной главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что жизнь главы спасательного ведомства - яркий пример многолетнего служения стране и народу, сообщается на сайте МВД.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.Колокольцев отметил, что личный состав МВД России воспринял известие о трагической гибели министра с глубокой скорбью."Жизнь Евгения Николаевича – яркий пример многолетнего служения стране и народу", - говорится в сообщении.По словам Колокольцева, между МВД и МЧС сложилось тесное сотрудничество, основанное на полном взаимопонимании. Глава МВД добавил, что Зиничев всегда считал своими приоритетами обеспечение безопасности граждан и государства. Колокольцев подчеркнул, что главу спасательного ведомства отличали стратегическое мышление, внимательное отношение к людям, готовность всегда прийти на помощь."В памяти коллег и друзей генерал армии Евгений Зиничев останется подлинным патриотом и настоящим профессионалом, верным высоким нравственным принципам. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича", - заключил Колокольцев.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749187014.html

норильск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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