https://ria.ru/20210908/soboleznovaniya-1749222944.html

Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021

Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал гибель главы МЧС Евгения Зиничева невосполнимой утратой, отметил, что его деловые и личные качества,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:07

2021-09-08T17:07

2021-09-08T17:07

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дмитрий медведев

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал гибель главы МЧС Евгения Зиничева невосполнимой утратой, отметил, что его деловые и личные качества, компетентность и решительность всегда восхищали, а его героический поступок будут помнить всегда.МЧС ранее сообщило, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Всю свою жизнь Евгений Николаевич посвятил служению Родине. Он прошел серьезную школу, многое сделал для развития органов безопасности, эффективного противодействия терроризму. Во главе МЧС России Евгений Николаевич проявил себя настоящим профессионалом, мужественным и самоотверженным человеком. Личным примером показывал, с какой самоотдачей нужно относиться к делу, оставаясь при этом внимательным, ответственным, неравнодушным человеком", - отметил он.Медведев добавил, что с Зиничевым его связывали очень добрые отношения, многие годы совместной работы."Меня восхищали его деловые и личные качества, компетентность и решительность. Евгений Николаевич всегда был готов прийти на помощь тем, кто попал в беду. Ради спасения человека он, ни секунды не раздумывая, отдал и собственную жизнь. Это героический поступок, о котором мы будем помнить всегда. Прошу передать искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Евгения Николаевича Зиничева, всем, кто его знал и любил", - написал Медведев.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий медведев, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев