Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал гибель главы МЧС Евгения Зиничева невосполнимой утратой, отметил, что его деловые и личные качества, компетентность и решительность всегда восхищали, а его героический поступок будут помнить всегда.МЧС ранее сообщило, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Всю свою жизнь Евгений Николаевич посвятил служению Родине. Он прошел серьезную школу, многое сделал для развития органов безопасности, эффективного противодействия терроризму. Во главе МЧС России Евгений Николаевич проявил себя настоящим профессионалом, мужественным и самоотверженным человеком. Личным примером показывал, с какой самоотдачей нужно относиться к делу, оставаясь при этом внимательным, ответственным, неравнодушным человеком", - отметил он.Медведев добавил, что с Зиничевым его связывали очень добрые отношения, многие годы совместной работы."Меня восхищали его деловые и личные качества, компетентность и решительность. Евгений Николаевич всегда был готов прийти на помощь тем, кто попал в беду. Ради спасения человека он, ни секунды не раздумывая, отдал и собственную жизнь. Это героический поступок, о котором мы будем помнить всегда. Прошу передать искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Евгения Николаевича Зиничева, всем, кто его знал и любил", - написал Медведев.
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал гибель главы МЧС Евгения Зиничева невосполнимой утратой, отметил, что его деловые и личные качества, компетентность и решительность всегда восхищали, а его героический поступок будут помнить всегда.
МЧС ранее сообщило, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
"С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели Евгения Николаевича Зиничева. Это тяжелая, невосполнимая утрата для родных и близких, для друзей и коллег, для всей нашей страны", - написал Медведев в Facebook.
"Всю свою жизнь Евгений Николаевич посвятил служению Родине. Он прошел серьезную школу, многое сделал для развития органов безопасности, эффективного противодействия терроризму. Во главе МЧС России Евгений Николаевич проявил себя настоящим профессионалом, мужественным и самоотверженным человеком. Личным примером показывал, с какой самоотдачей нужно относиться к делу, оставаясь при этом внимательным, ответственным, неравнодушным человеком", - отметил он.
Медведев добавил, что с Зиничевым его связывали очень добрые отношения, многие годы совместной работы.
"Меня восхищали его деловые и личные качества, компетентность и решительность. Евгений Николаевич всегда был готов прийти на помощь тем, кто попал в беду. Ради спасения человека он, ни секунды не раздумывая, отдал и собственную жизнь. Это героический поступок, о котором мы будем помнить всегда. Прошу передать искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Евгения Николаевича Зиничева, всем, кто его знал и любил", - написал Медведев.
"Никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель", — написала в Telegram главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
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"Никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель", — написала в Telegram главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
"Он был очень скромным, очень ответственным, на любом участке, который ему поручали, он вел себя очень достойно", — сказал о Зиничеве первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.
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"Он был очень скромным, очень ответственным, на любом участке, который ему поручали, он вел себя очень достойно", — сказал о Зиничеве первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.
"Никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель", — написала в Telegram главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
"Он был очень скромным, очень ответственным, на любом участке, который ему поручали, он вел себя очень достойно", — сказал о Зиничеве первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.
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