https://ria.ru/20210908/soboleznovaniya-1749217949.html

Бастрыкин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Бастрыкин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021

Бастрыкин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что жизнь главы МЧС Евгения Зиничева была неразрывно связана со служением Отечеству,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:48

2021-09-08T16:48

2021-09-08T16:48

норильск

александр бастрыкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что жизнь главы МЧС Евгения Зиничева была неразрывно связана со служением Отечеству, сообщается на сайте СК РФ.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности.По его словам, Зиничев проявил себя как мужественный целеустремленный человек и истинный профессионал, сделавший многое для государства и общества за годы работы в органах государственной безопасности, на посту главы МЧС.Бастрыкин подчеркнул, что внимательность Зиничева к проблемам и решительность неоднократно помогали регионам преодолевать последствия любых природных катаклизмов."Он стремился к совершенствованию возглавляемой структуры, внедряя передовые технологии, и всегда был готов к взаимодействию для достижения важных целей – обеспечения безопасности граждан нашей страны и своевременного реагирования на любые чрезвычайные ситуации. Таким он был не только в профессии, но и в жизни... Глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Николаевича", - говорится в сообщении.

норильск

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норильск, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев