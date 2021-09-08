https://ria.ru/20210908/soboleznovaniya-1749208873.html

Глава Росгвардии выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

Глава Росгвардии выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС - РИА Новости, 08.09.2021

Глава Росгвардии выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

Соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева от имени руководства Росгвардии и всего личного состава выразил директор ведомства... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:08

2021-09-08T16:08

2021-09-08T16:08

происшествия

общество

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

евгений зиничев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590684803_0:61:2560:1501_1920x0_80_0_0_c9c0e4dc72f2584d825ef41774d0db6d.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева от имени руководства Росгвардии и всего личного состава выразил директор ведомства генерал армии Виктор Золотов, назвав Зиничева самоотверженным и мужественным бойцом, сообщили РИА Новости в пресс-службе нацгвардии.Смерть министра директор Росгвардии назвал невосполнимой утратой. По его словам, Зиничев внес значительный вклад в дело укрепления обороны и безопасности России."Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации выражает искренние соболезнования коллегам, родным и близким Евгения Николаевича Зиничева. Светлая память о выдающемся государственном деятеле, настоящем друге и верном товарище навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул Золотов.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

норильск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев