Губернатор Осипов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

"Это большая трагедия для страны, потеря для всех, кто его знал, любил и уважал. С Евгением Николаевичем нас связывали хорошие, теплые отношения. Он был большим другом для меня и для Забайкальского края. Оказывал региону искреннюю всемерную поддержку в трудные для нас минуты", - процитировали в пресс-службе Осипова.