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Президент Сербии выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева
Президент Сербии выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021
Президент Сербии выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева
Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что министр посвятил свою жизнь спасению... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:43
2021-09-08T14:13
в мире
сербия
александр вучич
погиб глава мчс зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
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БЕЛГРАД, 8 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что министр посвятил свою жизнь спасению других в самых тяжелых ситуациях, сообщила администрация сербского лидера.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."С глубоким сожалением принял весть о трагической смерти министра Евгения Зиничева, который посвятил жизнь спасению других в самых тяжелых ситуациях. Выражаю глубочайшие соболезнования правительству РФ, семье, коллегам и друзьям министра Зиничева", - цитирует администрация телеграмму Вучича.МЧС России традиционно оказывает помощь Сербии. Наиболее крупное участие российских спасателей было в ходе наводнений весной 2014 года, когда за спасение людей и проявленное мужество и профессионализм власти Сербии наградили несколько сотрудников российского министерства.Российско-сербский гуманитарный центр уже около 9 лет функционирует в рамках двустороннего сотрудничества МЧС России и МВД Республики Сербия на территории города Ниш. Сотрудники центра за это время участвовали в гуманитарных операциях и проектах по оказанию помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сербии, Боснии и Герцеговины, Греции, Словении и Албании. В начале ноября 2019 года в Сербию для ликвидации лесных пожаров в труднодоступных районах горной системы Стара-Планина был направлен самолет Ил-76 МЧС России. Кроме того, в июне того же года МЧС РФ и МВД Сербии провели международные учения спасательных служб "Сербия-2019" в городе Ниш. В них приняли участие более 500 спасателей, пожарных и медиков из почти 10 стран мира.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749178043.html
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в мире, сербия, александр вучич, погиб глава мчс зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия
13:43 08.09.2021 (обновлено: 14:13 08.09.2021)
 
Президент Сербии выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

Президент Сербии Вучич выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Зиничева

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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БЕЛГРАД, 8 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что министр посвятил свою жизнь спасению других в самых тяжелых ситуациях, сообщила администрация сербского лидера.
МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
Кадры учений в Красноярском крае, где погиб Зиничев
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Опубликованы последние кадры с главой МЧС Зиничевым, погибшим в Норильске
"С глубоким сожалением принял весть о трагической смерти министра Евгения Зиничева, который посвятил жизнь спасению других в самых тяжелых ситуациях. Выражаю глубочайшие соболезнования правительству РФ, семье, коллегам и друзьям министра Зиничева", - цитирует администрация телеграмму Вучича.
МЧС России традиционно оказывает помощь Сербии. Наиболее крупное участие российских спасателей было в ходе наводнений весной 2014 года, когда за спасение людей и проявленное мужество и профессионализм власти Сербии наградили несколько сотрудников российского министерства.
Российско-сербский гуманитарный центр уже около 9 лет функционирует в рамках двустороннего сотрудничества МЧС России и МВД Республики Сербия на территории города Ниш. Сотрудники центра за это время участвовали в гуманитарных операциях и проектах по оказанию помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сербии, Боснии и Герцеговины, Греции, Словении и Албании. В начале ноября 2019 года в Сербию для ликвидации лесных пожаров в труднодоступных районах горной системы Стара-Планина был направлен самолет Ил-76 МЧС России. Кроме того, в июне того же года МЧС РФ и МВД Сербии провели международные учения спасательных служб "Сербия-2019" в городе Ниш. В них приняли участие более 500 спасателей, пожарных и медиков из почти 10 стран мира.
Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 12:38
Глава МЧС Зиничев погиб на учениях
 
В миреСербияАлександр ВучичПогиб глава МЧС ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевРоссия
 
 
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