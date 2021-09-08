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Неверов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
Неверов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021
Неверов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
Глава МЧС Евгений Зиничев был настоящим профессионалом, талантливым руководителем, честным, надежным и очень ответственным человеком, заявил руководитель... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:31
2021-09-08T13:31
происшествия
сергей неверов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
единая россия
госдума рф
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев был настоящим профессионалом, талантливым руководителем, честным, надежным и очень ответственным человеком, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.Он отметил, что Зиничев посвятил всю свою жизнь защите Родины, а также обеспечению безопасности государства и его граждан. "Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева", - заключил парламентарий.
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происшествия, сергей неверов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), единая россия, госдума рф, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
13:31 08.09.2021
 
Неверов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Руководитель фракции ЕР Неверов: Зиничев был профессионалом и честным, надежным человеком

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе РФ Сергей Неверов в ситуационном центре "Единой России" по мониторингу хода голосования
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе РФ Сергей Неверов в ситуационном центре Единой России по мониторингу хода голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев был настоящим профессионалом, талантливым руководителем, честным, надежным и очень ответственным человеком, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
"Евгений Николаевич был настоящим профессионалом, талантливым руководителем, честным, надежным и очень ответственным человеком. Его гибель - большая потеря для всех нас. Царство небесное Евгению Николаевичу. Сил и мужества родным и близким пережить эту невосполнимую утрату", - сказал Неверов журналистам.
Он отметил, что Зиничев посвятил всю свою жизнь защите Родины, а также обеспечению безопасности государства и его граждан. "Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева", - заключил парламентарий.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 12:55
Биография Евгения Зиничева
 
ПроисшествияСергей НеверовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Единая РоссияГосдума РФЕвгений ЗиничевРоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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