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Неверов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
Неверов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021
Неверов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
Глава МЧС Евгений Зиничев был настоящим профессионалом, талантливым руководителем, честным, надежным и очень ответственным человеком, заявил руководитель... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:31
2021-09-08T13:31
2021-09-08T13:31
происшествия
сергей неверов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
единая россия
госдума рф
евгений зиничев
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погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев был настоящим профессионалом, талантливым руководителем, честным, надежным и очень ответственным человеком, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.Он отметил, что Зиничев посвятил всю свою жизнь защите Родины, а также обеспечению безопасности государства и его граждан. "Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749164598.html
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происшествия, сергей неверов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), единая россия, госдума рф, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
Неверов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
Руководитель фракции ЕР Неверов: Зиничев был профессионалом и честным, надежным человеком