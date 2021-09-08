https://ria.ru/20210908/soboleznovaniya-1749172147.html

Неверов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Неверов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021

Неверов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Глава МЧС Евгений Зиничев был настоящим профессионалом, талантливым руководителем, честным, надежным и очень ответственным человеком, заявил руководитель... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:31

2021-09-08T13:31

2021-09-08T13:31

происшествия

сергей неверов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

единая россия

госдума рф

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев был настоящим профессионалом, талантливым руководителем, честным, надежным и очень ответственным человеком, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.Он отметил, что Зиничев посвятил всю свою жизнь защите Родины, а также обеспечению безопасности государства и его граждан. "Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749164598.html

россия

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