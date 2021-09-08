https://ria.ru/20210908/shkola-1749148861.html
СК подключился к истории с директором школы, порвавшим ухо ученику
СК подключился к истории с директором школы, порвавшим ухо ученику - РИА Новости, 08.09.2021
СК подключился к истории с директором школы, порвавшим ухо ученику
Следователи начали поверку информации СМИ о том, что в школе в Курской области директор порвал ухо восьмикласснику из-за серьги, которую тот не захотел снимать, РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:05
2021-09-08T12:05
2021-09-08T12:06
происшествия
рыльский район
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Следователи начали поверку информации СМИ о том, что в школе в Курской области директор порвал ухо восьмикласснику из-за серьги, которую тот не захотел снимать, говорится в сообщении управления СК РФ по региону.Информация об инциденте появилась во вторник в ряде СМИ и Telegram-каналов: якобы директор Ивановской школы в Рыльском районе порвал ухо ученику восьмого класса за то, что тот не стал снимать серьгу, а также оскорбил школьника нецензурным сравнением. Подросток, по данным СМИ, подал заявление в полицию. Прокуратура объявила о начале проверки изложенной в СМИ информации."С целью установления всех обстоятельств произошедшего Рыльским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области организована проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сообщает следственное управление.
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происшествия, рыльский район, курская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:05 08.09.2021 (обновлено: 12:06 08.09.2021)
СК подключился к истории с директором школы, порвавшим ухо ученику
СК подключился к истории с порванным из-за серьги ухом ученика курской школы