https://ria.ru/20210908/shkola-1749148861.html

СК подключился к истории с директором школы, порвавшим ухо ученику

СК подключился к истории с директором школы, порвавшим ухо ученику - РИА Новости, 08.09.2021

СК подключился к истории с директором школы, порвавшим ухо ученику

Следователи начали поверку информации СМИ о том, что в школе в Курской области директор порвал ухо восьмикласснику из-за серьги, которую тот не захотел снимать, РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:05

2021-09-08T12:05

2021-09-08T12:06

происшествия

рыльский район

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Следователи начали поверку информации СМИ о том, что в школе в Курской области директор порвал ухо восьмикласснику из-за серьги, которую тот не захотел снимать, говорится в сообщении управления СК РФ по региону.Информация об инциденте появилась во вторник в ряде СМИ и Telegram-каналов: якобы директор Ивановской школы в Рыльском районе порвал ухо ученику восьмого класса за то, что тот не стал снимать серьгу, а также оскорбил школьника нецензурным сравнением. Подросток, по данным СМИ, подал заявление в полицию. Прокуратура объявила о начале проверки изложенной в СМИ информации."С целью установления всех обстоятельств произошедшего Рыльским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области организована проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сообщает следственное управление.

https://ria.ru/20210906/dagestan-1748894871.html

рыльский район

курская область

россия

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происшествия, рыльский район, курская область, следственный комитет россии (ск рф), россия