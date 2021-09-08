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Росздравнадзор выявил 387 предложений о покупке сертификатов о вакцинации
Росздравнадзор выявил 387 предложений о покупке сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 08.09.2021
Росздравнадзор выявил 387 предложений о покупке сертификатов о вакцинации
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ведомство выявило 387 предложений о покупке сертификатов и QR-кодов о не существующей вакцинации. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:04
2021-09-08T15:04
2021-09-08T15:04
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
коронавирус в россии
алла самойлова
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ведомство выявило 387 предложений о покупке сертификатов и QR-кодов о не существующей вакцинации."Только нами было выявлено 387 предложений о покупке сертификатов и QR-кодов о... порой не существующей вакцинации. Вся эта информация была передана в правоохранительные органы", - сказала она на пресс-конференции.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), коронавирус в россии, алла самойлова
Росздравнадзор выявил 387 предложений о покупке сертификатов о вакцинации
Росздравнадзор выявил 387 предложений о покупке сертификатов о вакцинации и QR-кодов