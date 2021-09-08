https://ria.ru/20210908/sertifikaty-1749195881.html

Росздравнадзор выявил 387 предложений о покупке сертификатов о вакцинации

Росздравнадзор выявил 387 предложений о покупке сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 08.09.2021

Росздравнадзор выявил 387 предложений о покупке сертификатов о вакцинации

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ведомство выявило 387 предложений о покупке сертификатов и QR-кодов о не существующей вакцинации. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:04

2021-09-08T15:04

2021-09-08T15:04

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

коронавирус в россии

алла самойлова

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ведомство выявило 387 предложений о покупке сертификатов и QR-кодов о не существующей вакцинации."Только нами было выявлено 387 предложений о покупке сертификатов и QR-кодов о... порой не существующей вакцинации. Вся эта информация была передана в правоохранительные органы", - сказала она на пресс-конференции.

https://ria.ru/20210731/moshennichestvo-1743757401.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), коронавирус в россии, алла самойлова