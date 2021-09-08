https://ria.ru/20210908/sanktsii-1749093896.html
Страны ЕС согласуют продление персональных санкций по Украине
Страны ЕС согласуют продление персональных санкций по Украине - РИА Новости, 08.09.2021
Страны ЕС согласуют продление персональных санкций по Украине
Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании (COREPER) в среду в очередной раз согласуют продление на шесть месяцев - до марта 2022... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T00:49
2021-09-08T00:49
2021-09-08T00:49
в мире
киев
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санкции
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании (COREPER) в среду в очередной раз согласуют продление на шесть месяцев - до марта 2022 года - действующих с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций персональных санкций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".Заседание комитета постпредов начнется в 9.30 по местному времени (10.30 мск).Пункт о продлении санкций значится в повестке заседания в числе не требующих предварительного обсуждения, а значит, будет согласован автоматически. Постпреды запустят техническую процедуру письменного утверждения данного решения странами союза, после чего решение о продлении будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу не позднее 15 сентября.Санкции, как ожидается, будут продлены до 15 марта 2022 года.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они до последнего момента распространялись на 177 лиц и 48 организаций (в октябре 2020 года Евросоюз добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста).Двенадцатого марта этого года ЕС в очередной раз на шесть месяцев (до 15 сентября 2021 года) продлил эти индивидуальные санкции.Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-09-08T00:49
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в мире, киев, севастополь, евросоюз, верховная рада украины, брюссель, санкции, россия
Страны ЕС согласуют продление персональных санкций по Украине
Постпреды стран ЕС согласуют продление персональных санкций по Украине до марта 2022 года
БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании (COREPER) в среду в очередной раз согласуют продление на шесть месяцев - до марта 2022 года - действующих с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций персональных санкций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Заседание комитета постпредов начнется в 9.30 по местному времени (10.30 мск).
Пункт о продлении санкций значится в повестке заседания в числе не требующих предварительного обсуждения, а значит, будет согласован автоматически. Постпреды запустят техническую процедуру письменного утверждения данного решения странами союза, после чего решение о продлении будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу не позднее 15 сентября.
Санкции, как ожидается, будут продлены до 15 марта 2022 года.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины
, которых Евросоюз
обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они до последнего момента распространялись на 177 лиц и 48 организаций (в октябре 2020 года Евросоюз добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста).
Двенадцатого марта этого года ЕС в очередной раз на шесть месяцев (до 15 сентября 2021 года) продлил эти индивидуальные санкции.
Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем
, в действии до 23 июня 2022 года).
Отношения Москвы
и Киева
ухудшились на фоне ситуации в Донбассе
после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию
во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада
приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.