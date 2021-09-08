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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210908/rossiya-1749144198.html
Россия впервые присутствует на Китайской торгово-инвестиционной ярмарке
Россия впервые присутствует на Китайской торгово-инвестиционной ярмарке - РИА Новости, 08.09.2021
Россия впервые присутствует на Китайской торгово-инвестиционной ярмарке
Почти 140 тысяч человек присоединились в онлайн-формате к Российско-китайскому форуму по инвестиционному сотрудничеству, который проводится 8 сентября на полях... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:20
2021-09-08T12:20
россия-китай: главное
фонд "сколково"
китай
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
брикс
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МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Почти 140 тысяч человек присоединились в онлайн-формате к Российско-китайскому форуму по инвестиционному сотрудничеству, который проводится 8 сентября на полях 21-й Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарки CIFITв Сямэне.С инвестиционными возможностями России китайских партнеров знакомят представители госкорпорации "Росатом", фонда "Сколково", Российской торговой компании и других известных предприятий, а также региональных администраций. Большая часть мероприятия посвящена инвестиционным проектам в российских регионах.Открывая форум, торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский напомнил, что российско-китайское инвестиционное сотрудничество за последние 20 лет сформировало прочную основу для развития. По состоянию на 2020 год общая сумма прямых китайских инвестиций в Россию превысила 12 миллиардов долларов. Уже реализован ряд крупных совместных инвестиционных проектов.Делегация из России участвует в ярмарке CIFIT и проводит на ней инвестиционный форум впервые. В этом году в рамках CIFIT пройдут более 50 мероприятий на площади 130 тысяч квадратных метров. В том числе состоятся Конференция национальных агентств по поощрению инвестиций, Форум мэров по теме городских инноваций, Международная конференция по инновациям и развитию нарождающихся отраслей, Конференция по экспериментальным зонам свободной торговли, Выставка новой промышленной революции стран БРИКС и многое другое. Организаторы позвали более 200 зарубежных официальных лиц из министерств и руководства регионов, глав 500 транснациональных корпораций. Ожидается, что в выставке (в том числе в режиме онлайн) примут участие 5 тысяч предприятий из более чем 120 стран и регионов.
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фонд "сколково", китай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", брикс, россия
12:20 08.09.2021
 

Россия впервые присутствует на Китайской торгово-инвестиционной ярмарке

© Фото : CIFITУчастники Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарки CIFIT в Сямэне
Участники Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарки CIFIT в Сямэне - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : CIFIT
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МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Почти 140 тысяч человек присоединились в онлайн-формате к Российско-китайскому форуму по инвестиционному сотрудничеству, который проводится 8 сентября на полях 21-й Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарки CIFITв Сямэне.
С инвестиционными возможностями России китайских партнеров знакомят представители госкорпорации "Росатом", фонда "Сколково", Российской торговой компании и других известных предприятий, а также региональных администраций. Большая часть мероприятия посвящена инвестиционным проектам в российских регионах.
Открывая форум, торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский напомнил, что российско-китайское инвестиционное сотрудничество за последние 20 лет сформировало прочную основу для развития. По состоянию на 2020 год общая сумма прямых китайских инвестиций в Россию превысила 12 миллиардов долларов. Уже реализован ряд крупных совместных инвестиционных проектов.
"На фоне последствий пандемии важно придать устойчивость торговому и инвестиционному сотрудничеству. Об этом сегодня говорят руководители самого высокого ранга и в России, и в Китае. Я уверен, что сегодняшнее мероприятие внесёт свой вклад в дальнейшее укрепление инвестиционного взаимодействия между нашими странами и будет способствовать достижению национальных целей развития России и Китая", - подчеркнул торгпред.
Делегация из России участвует в ярмарке CIFIT и проводит на ней инвестиционный форум впервые. В этом году в рамках CIFIT пройдут более 50 мероприятий на площади 130 тысяч квадратных метров. В том числе состоятся Конференция национальных агентств по поощрению инвестиций, Форум мэров по теме городских инноваций, Международная конференция по инновациям и развитию нарождающихся отраслей, Конференция по экспериментальным зонам свободной торговли, Выставка новой промышленной революции стран БРИКС и многое другое. Организаторы позвали более 200 зарубежных официальных лиц из министерств и руководства регионов, глав 500 транснациональных корпораций. Ожидается, что в выставке (в том числе в режиме онлайн) примут участие 5 тысяч предприятий из более чем 120 стран и регионов.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 13:38Россия-Китай: Главное
Объем внешней торговли Китая за восемь месяцев вырос на 23,7%
 
Россия-Китай: ГлавноеФонд "Сколково"КитайГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БРИКСРоссия
 
 
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