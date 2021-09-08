https://ria.ru/20210908/rossiya-1749144198.html

Россия впервые присутствует на Китайской торгово-инвестиционной ярмарке

Россия впервые присутствует на Китайской торгово-инвестиционной ярмарке - РИА Новости, 08.09.2021

Россия впервые присутствует на Китайской торгово-инвестиционной ярмарке

Почти 140 тысяч человек присоединились в онлайн-формате к Российско-китайскому форуму по инвестиционному сотрудничеству, который проводится 8 сентября на полях... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:20

2021-09-08T12:20

2021-09-08T12:20

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китай

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МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Почти 140 тысяч человек присоединились в онлайн-формате к Российско-китайскому форуму по инвестиционному сотрудничеству, который проводится 8 сентября на полях 21-й Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарки CIFITв Сямэне.С инвестиционными возможностями России китайских партнеров знакомят представители госкорпорации "Росатом", фонда "Сколково", Российской торговой компании и других известных предприятий, а также региональных администраций. Большая часть мероприятия посвящена инвестиционным проектам в российских регионах.Открывая форум, торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский напомнил, что российско-китайское инвестиционное сотрудничество за последние 20 лет сформировало прочную основу для развития. По состоянию на 2020 год общая сумма прямых китайских инвестиций в Россию превысила 12 миллиардов долларов. Уже реализован ряд крупных совместных инвестиционных проектов.Делегация из России участвует в ярмарке CIFIT и проводит на ней инвестиционный форум впервые. В этом году в рамках CIFIT пройдут более 50 мероприятий на площади 130 тысяч квадратных метров. В том числе состоятся Конференция национальных агентств по поощрению инвестиций, Форум мэров по теме городских инноваций, Международная конференция по инновациям и развитию нарождающихся отраслей, Конференция по экспериментальным зонам свободной торговли, Выставка новой промышленной революции стран БРИКС и многое другое. Организаторы позвали более 200 зарубежных официальных лиц из министерств и руководства регионов, глав 500 транснациональных корпораций. Ожидается, что в выставке (в том числе в режиме онлайн) примут участие 5 тысяч предприятий из более чем 120 стран и регионов.

https://ria.ru/20210907/obem-1749012267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "сколково", китай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", брикс, россия