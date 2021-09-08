https://ria.ru/20210908/roskomnadzor-1749238857.html

Роскомнадзор предупредил о новой схеме мошенничества

Роскомнадзор предупредил о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 08.09.2021

Роскомнадзор предупредил о новой схеме мошенничества

Мошенники пытаются собирать личные данные россиян, представляясь сотрудниками Роскомнадзора во время телефонного разговора. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T18:34

2021-09-08T18:34

2021-09-08T19:00

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Мошенники пытаются собирать личные данные россиян, представляясь сотрудниками Роскомнадзора во время телефонного разговора."РКН предупреждает: мы не звоним пользователям, не раскрываем персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и переписках в соцсетях", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Как рассказали в Роскомнадзоре, злоумышленники предупреждают собеседника о том, что кто-то пытается сменить его абонентский номер, а потом предлагают "тут же оформить заявление и проверить, не используются ли персональные данные пользователя третьими лицами".Мошенники также уточняют, зарегистрирован ли пользователь на портале "Госуслуг". Как утверждают преступники, недавно на проверяемый номер "оформили кредит". Они уверяют, что подтвердить эту информацию может Банк России, "на горячую линию которого можно переключиться"."Разумеется, мнимый Центробанк подтверждает заявления мнимого Роскомнадзора. Оператор даже готов отправить копию кредитного договора, составленного на имя пользователя, через мессенджер. Фейковый договор выглядит достаточно убедительно, чтобы пользователь поверил в его подлинность", — отмечает Роскомнадзор.В ведомстве напомнили, что у операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на "Госуслугах". Роскомнадзор призвал россиян быть бдительными и проверять "то, что говорят неизвестные". Столкнувшись с мошенниками, необходимо обратиться в приемную МВД.

https://ria.ru/20210828/moshenniki-1747616569.html

https://ria.ru/20210821/pitstsa-1746656917.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия