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В ДТП на севере Москвы пострадал семилетний ребенок
В ДТП на севере Москвы пострадал семилетний ребенок - РИА Новости, 08.09.2021
В ДТП на севере Москвы пострадал семилетний ребенок
Семилетний мальчик получил, предварительно, сотрясение головного мозга из-за ДТП с участием двух автомобилей на севере Москвы, сообщает Госавтоинспекция столицы РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T20:19
2021-09-08T20:19
2021-09-08T20:19
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Семилетний мальчик получил, предварительно, сотрясение головного мозга из-за ДТП с участием двух автомобилей на севере Москвы, сообщает Госавтоинспекция столицы в своём Telegram-канале."На Дубнинской улице в районе дома 27 произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего пострадал семилетний мальчик. По предварительным данным, водитель автомобиля "Ниссан", не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем "Вольво". Ребенок находился в "Ниссане" в специальном детском удерживающем устройстве, его госпитализировали с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.
https://ria.ru/20210908/malchik-1749202819.html
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происшествия, москва
В ДТП на севере Москвы пострадал семилетний ребенок
Семилетний мальчик получил, предварительно, сотрясение мозга в ДТП на севере Москвы