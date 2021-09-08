https://ria.ru/20210908/rebenok-1749252672.html

В ДТП на севере Москвы пострадал семилетний ребенок

В ДТП на севере Москвы пострадал семилетний ребенок - РИА Новости, 08.09.2021

В ДТП на севере Москвы пострадал семилетний ребенок

Семилетний мальчик получил, предварительно, сотрясение головного мозга из-за ДТП с участием двух автомобилей на севере Москвы, сообщает Госавтоинспекция столицы РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T20:19

2021-09-08T20:19

2021-09-08T20:19

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Семилетний мальчик получил, предварительно, сотрясение головного мозга из-за ДТП с участием двух автомобилей на севере Москвы, сообщает Госавтоинспекция столицы в своём Telegram-канале."На Дубнинской улице в районе дома 27 произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего пострадал семилетний мальчик. По предварительным данным, водитель автомобиля "Ниссан", не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем "Вольво". Ребенок находился в "Ниссане" в специальном детском удерживающем устройстве, его госпитализировали с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.

https://ria.ru/20210908/malchik-1749202819.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва