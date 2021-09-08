https://ria.ru/20210908/puteshestviya-1749211781.html

Названы способы ездить в путешествия мечты при ограниченном бюджете

Названы способы ездить в путешествия мечты при ограниченном бюджете - РИА Новости, 08.09.2021

Названы способы ездить в путешествия мечты при ограниченном бюджете

Эксперты рассказали, как отправиться в отпуск мечты, несмотря на ограничения в бюджете, пишет Travel Daily News. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T19:33

2021-09-08T19:33

2021-09-08T19:33

туризм

путешествия

бюджет

отдых

деньги

экономия

новости - туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740977641_0:145:2944:1801_1920x0_80_0_0_d5e1e5f34b16f4496fc8f4ed57292cb9.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, как отправиться в отпуск мечты, несмотря на ограничения в бюджете, пишет Travel Daily News."Спросите любого опытного путешественника, и он скажет, что увидеть мир при ограниченном бюджете более чем возможно, — пишет издание. — Достаточно использовать правильные туристические приемы".В первую очередь, эксперты советуют постоянно мониторить скидки и акции на сайтах турагентств, а также заранее планировать отдых."Цены на туры колеблются в зависимости от сезона, дня и даже времени бронирования, — уверены они. — Что касается рейсов, лучше всего покупать их за 70 дней до поездки. А чтобы сэкономить до 60 процентов средств, постарайтесь брать билеты на самолет во вторник около полуночи".Отели эксперты рекомендуют оплачивать как можно ближе к дате заезда: объекты размещения часто снижают цены на номера, когда остается мало свободных мест или кто-то отменяет бронь.Кроме того, чтобы сэкономить, нужно "думать, как местный", то есть — не ездить на дорогие экскурсии, ориентированные на туристов. Вместо этого можно посещать бесплатные городские достопримечательности, смотровые площадки и устраивать пикники в живописных местах.Еще один совет — жить не в отеле, а в квартире с собственной кухней, где можно готовить еду самостоятельно: это поможет снизить расходы на обеды и ужины в ресторанах. Закупаться продуктами лучше на местных рынках подальше от туристических районов.И, наконец, эксперты рекомендуют тщательно планировать бюджет, учитывая все мелкие расходы на такси и интернет. А также предлагают по возможности подрабатывать удаленно во время отпуска, например, репетитором иностранного языка.

https://ria.ru/20210908/kamchatka-1749156921.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

путешествия, бюджет, отдых, деньги, экономия, новости - туризм, туристы