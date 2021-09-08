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Туризм
https://ria.ru/20210908/puteshestviya-1749211781.html
Названы способы ездить в путешествия мечты при ограниченном бюджете
Названы способы ездить в путешествия мечты при ограниченном бюджете - РИА Новости, 08.09.2021
Названы способы ездить в путешествия мечты при ограниченном бюджете
Эксперты рассказали, как отправиться в отпуск мечты, несмотря на ограничения в бюджете, пишет Travel Daily News. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T19:33
2021-09-08T19:33
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, как отправиться в отпуск мечты, несмотря на ограничения в бюджете, пишет Travel Daily News."Спросите любого опытного путешественника, и он скажет, что увидеть мир при ограниченном бюджете более чем возможно, — пишет издание. — Достаточно использовать правильные туристические приемы".В первую очередь, эксперты советуют постоянно мониторить скидки и акции на сайтах турагентств, а также заранее планировать отдых."Цены на туры колеблются в зависимости от сезона, дня и даже времени бронирования, — уверены они. — Что касается рейсов, лучше всего покупать их за 70 дней до поездки. А чтобы сэкономить до 60 процентов средств, постарайтесь брать билеты на самолет во вторник около полуночи".Отели эксперты рекомендуют оплачивать как можно ближе к дате заезда: объекты размещения часто снижают цены на номера, когда остается мало свободных мест или кто-то отменяет бронь.Кроме того, чтобы сэкономить, нужно "думать, как местный", то есть — не ездить на дорогие экскурсии, ориентированные на туристов. Вместо этого можно посещать бесплатные городские достопримечательности, смотровые площадки и устраивать пикники в живописных местах.Еще один совет — жить не в отеле, а в квартире с собственной кухней, где можно готовить еду самостоятельно: это поможет снизить расходы на обеды и ужины в ресторанах. Закупаться продуктами лучше на местных рынках подальше от туристических районов.И, наконец, эксперты рекомендуют тщательно планировать бюджет, учитывая все мелкие расходы на такси и интернет. А также предлагают по возможности подрабатывать удаленно во время отпуска, например, репетитором иностранного языка.
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путешествия, бюджет, отдых, деньги, экономия, новости - туризм, туристы
19:33 08.09.2021
 

Названы способы ездить в путешествия мечты при ограниченном бюджете

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкДевушка во время туристического похода в Кабардино-Балкарии
Девушка во время туристического похода в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, как отправиться в отпуск мечты, несмотря на ограничения в бюджете, пишет Travel Daily News.
"Спросите любого опытного путешественника, и он скажет, что увидеть мир при ограниченном бюджете более чем возможно, — пишет издание. — Достаточно использовать правильные туристические приемы".
В первую очередь, эксперты советуют постоянно мониторить скидки и акции на сайтах турагентств, а также заранее планировать отдых.
"Цены на туры колеблются в зависимости от сезона, дня и даже времени бронирования, — уверены они. — Что касается рейсов, лучше всего покупать их за 70 дней до поездки. А чтобы сэкономить до 60 процентов средств, постарайтесь брать билеты на самолет во вторник около полуночи".
Отели эксперты рекомендуют оплачивать как можно ближе к дате заезда: объекты размещения часто снижают цены на номера, когда остается мало свободных мест или кто-то отменяет бронь.
Кроме того, чтобы сэкономить, нужно "думать, как местный", то есть — не ездить на дорогие экскурсии, ориентированные на туристов. Вместо этого можно посещать бесплатные городские достопримечательности, смотровые площадки и устраивать пикники в живописных местах.
Еще один совет — жить не в отеле, а в квартире с собственной кухней, где можно готовить еду самостоятельно: это поможет снизить расходы на обеды и ужины в ресторанах. Закупаться продуктами лучше на местных рынках подальше от туристических районов.
И, наконец, эксперты рекомендуют тщательно планировать бюджет, учитывая все мелкие расходы на такси и интернет. А также предлагают по возможности подрабатывать удаленно во время отпуска, например, репетитором иностранного языка.
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