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Белый дом заявил, что не давал обещаний признать талибов

Белый дом заявил, что не давал обещаний признать талибов - РИА Новости, 08.09.2021

Белый дом заявил, что не давал обещаний признать талибов

США не обещали признать "Талибан"* законной властью в Афганистане, движению предстоит "многое сделать" для этого, заявила пресс-секретарь президента США Джен... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T22:20

2021-09-08T22:20

2021-09-08T22:39

захват власти в афганистане талибами

в мире

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афганистан

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США не обещали признать "Талибан"* законной властью в Афганистане, движению предстоит "многое сделать" для этого, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки."Мы не торопимся с признанием, и им многое предстоит сделать", - сказала Псаки.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещена в России

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в мире, сша, талибан, афганистан, оон