22:20 08.09.2021 (обновлено: 22:39 08.09.2021)
Белый дом заявил, что не давал обещаний признать талибов
Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США не давали обещаний признать легитимность талибов
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США не обещали признать "Талибан"* законной властью в Афганистане, движению предстоит "многое сделать" для этого, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
"Мы не говорили о том, что мы собираемся признать его (временное правительство)", - сказала представитель Белого дома на регулярном брифинге. Она напомнила, что сформированное движением временное правительство "включает четверых бойцов "Талибана"*, которые ранее отбывали наказание в тюрьме".
"Мы не торопимся с признанием, и им многое предстоит сделать", - сказала Псаки.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещена в России