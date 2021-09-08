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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210908/proizvodstvo-1749222489.html
Москва в 2021 году помогла разместить производства девяти компаниям
Москва в 2021 году помогла разместить производства девяти компаниям - РИА Новости, 08.09.2021
Москва в 2021 году помогла разместить производства девяти компаниям
Агентство промышленного развития Москвы (АПР) с начала года помогла девяти компаниям разместить производства на территории столицы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:05
2021-09-08T17:05
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
владимир ефимов (политик)
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Агентство промышленного развития Москвы (АПР) с начала года помогла девяти компаниям разместить производства на территории столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Среди локализованных компаний - производитель санитарно-гигиенического оборудования и дезинфицирующих средств, разработчик уникальных решений для различных отраслей промышленности на основе свойств синтезируемых материалов из алмаза, производитель медицинских изделий, изготовитель детских игрушек, разработчик и производитель систем для диагностики технического состояния и защиты промышленного оборудования, производитель полуфабрикатов из овощей, разработчик и производитель энергосберегающих решений, изготовитель маркировочных изделий.Площадки, выделенные городом под новые производства, позволяют создавать новые рабочие места, указал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Он добавил, что в подведомственное ДИПП агентство может обратиться любая промышленная компания - на первоначальном этапе нужно только заполнить техническое задание, в котором указать площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, предпочтения по расположению и специфические особенности будущего предприятия. После этого агентство начинает поиск и направляет все подходящие варианты размещения заявителю. Специалисты АПР не только подберут площадку, но и будут сопровождать инвестора до заключения договора аренды или покупки.
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москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)
17:05 08.09.2021
 

Москва в 2021 году помогла разместить производства девяти компаниям

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Агентство промышленного развития Москвы (АПР) с начала года помогла девяти компаниям разместить производства на территории столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Услуга по подбору площадок становится все более востребованной среди московских предприятий. Если в прошлом году мы локализовали семь компаний, то в этом году помогли уже девяти предприятиям расширить или разместить производство в столице. Оптимально подобранная площадка позволяет больше инвестировать в изготовление и выпуск продукции. Так, девять предприятий вложат в свое развитие 1,8 миллиарда рублей", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Среди локализованных компаний - производитель санитарно-гигиенического оборудования и дезинфицирующих средств, разработчик уникальных решений для различных отраслей промышленности на основе свойств синтезируемых материалов из алмаза, производитель медицинских изделий, изготовитель детских игрушек, разработчик и производитель систем для диагностики технического состояния и защиты промышленного оборудования, производитель полуфабрикатов из овощей, разработчик и производитель энергосберегающих решений, изготовитель маркировочных изделий.
Площадки, выделенные городом под новые производства, позволяют создавать новые рабочие места, указал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
"Агентство промышленного развития помогло найти компаниям места под локализацию и расширение их производства общей площадью 9,8 тысячи квадратных метров. В результате девять предприятий дадут городу 240 новых рабочих мест", - уточнил глава ведомства.
Он добавил, что в подведомственное ДИПП агентство может обратиться любая промышленная компания - на первоначальном этапе нужно только заполнить техническое задание, в котором указать площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, предпочтения по расположению и специфические особенности будущего предприятия. После этого агентство начинает поиск и направляет все подходящие варианты размещения заявителю. Специалисты АПР не только подберут площадку, но и будут сопровождать инвестора до заключения договора аренды или покупки.
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3 сентября, 11:30Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАлександр ПрохоровВладимир Ефимов (политик)
 
 
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