https://ria.ru/20210908/proizvodstvo-1749222489.html

Москва в 2021 году помогла разместить производства девяти компаниям

Москва в 2021 году помогла разместить производства девяти компаниям - РИА Новости, 08.09.2021

Москва в 2021 году помогла разместить производства девяти компаниям

Агентство промышленного развития Москвы (АПР) с начала года помогла девяти компаниям разместить производства на территории столицы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:05

2021-09-08T17:05

2021-09-08T17:05

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

владимир ефимов (политик)

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Агентство промышленного развития Москвы (АПР) с начала года помогла девяти компаниям разместить производства на территории столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Среди локализованных компаний - производитель санитарно-гигиенического оборудования и дезинфицирующих средств, разработчик уникальных решений для различных отраслей промышленности на основе свойств синтезируемых материалов из алмаза, производитель медицинских изделий, изготовитель детских игрушек, разработчик и производитель систем для диагностики технического состояния и защиты промышленного оборудования, производитель полуфабрикатов из овощей, разработчик и производитель энергосберегающих решений, изготовитель маркировочных изделий.Площадки, выделенные городом под новые производства, позволяют создавать новые рабочие места, указал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Он добавил, что в подведомственное ДИПП агентство может обратиться любая промышленная компания - на первоначальном этапе нужно только заполнить техническое задание, в котором указать площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, предпочтения по расположению и специфические особенности будущего предприятия. После этого агентство начинает поиск и направляет все подходящие варианты размещения заявителю. Специалисты АПР не только подберут площадку, но и будут сопровождать инвестора до заключения договора аренды или покупки.

https://ria.ru/20210903/status-1748505305.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)