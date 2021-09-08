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Онлайн-конференция о проведении Профессорского форума 2021
Онлайн-конференция о проведении Профессорского форума 2021 - РИА Новости, 08.09.2021
Онлайн-конференция о проведении Профессорского форума 2021
15 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению Профессорского форума 2021 "Наука и технологии XXI века: тренды и перспективы".
2021-09-08T09:40
2021-09-08T09:40
анонсы
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Задать вопросУчастники:- статс-секретарь, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр КУЧЕРЕНКО;- председатель Российского профессорского собрания Владислав ГРИБ;- председатель Наблюдательного совета Российского профессорского собрания Владимир ФИЛИППОВ.Форум, приуроченный к пятилетию создания Российского профессорского собрания, включен Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в план официальных мероприятий Года науки и технологий. Он пройдет с 27 по 30 сентября на площадках Общественной палаты РФ и ведущих университетов. Программа строится на обсуждении актуальных проблем российского образования и науки между представителями органов власти и профессорским сообществом. В рамках форума состоится вручение общенациональных премий "Профессор года 2021", "Декан года 2021" и "Ректор года 2021". На онлайн-конференции пройдет церемония награждения членов Российского профессорского собрания ведомственными наградами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
09:40 08.09.2021
 

Онлайн-конференция о проведении Профессорского форума 2021

Читать ria.ru в
15 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению Профессорского форума 2021 "Наука и технологии XXI века: тренды и перспективы".
Задать вопрос

Участники:
- статс-секретарь, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр КУЧЕРЕНКО;
- председатель Российского профессорского собрания Владислав ГРИБ;
- председатель Наблюдательного совета Российского профессорского собрания Владимир ФИЛИППОВ.

Форум, приуроченный к пятилетию создания Российского профессорского собрания, включен Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в план официальных мероприятий Года науки и технологий. Он пройдет с 27 по 30 сентября на площадках Общественной палаты РФ и ведущих университетов. Программа строится на обсуждении актуальных проблем российского образования и науки между представителями органов власти и профессорским сообществом. В рамках форума состоится вручение общенациональных премий "Профессор года 2021", "Декан года 2021" и "Ректор года 2021". На онлайн-конференции пройдет церемония награждения членов Российского профессорского собрания ведомственными наградами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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