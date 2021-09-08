https://ria.ru/20210908/professorskiy-forum-2021-1749115466.html

Онлайн-конференция о проведении Профессорского форума 2021

Онлайн-конференция о проведении Профессорского форума 2021 - РИА Новости, 08.09.2021

Онлайн-конференция о проведении Профессорского форума 2021

15 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению Профессорского форума 2021 "Наука и технологии XXI века: тренды и перспективы".

2021-09-08T09:40

2021-09-08T09:40

2021-09-08T09:40

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Задать вопросУчастники:- статс-секретарь, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр КУЧЕРЕНКО;- председатель Российского профессорского собрания Владислав ГРИБ;- председатель Наблюдательного совета Российского профессорского собрания Владимир ФИЛИППОВ.Форум, приуроченный к пятилетию создания Российского профессорского собрания, включен Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в план официальных мероприятий Года науки и технологий. Он пройдет с 27 по 30 сентября на площадках Общественной палаты РФ и ведущих университетов. Программа строится на обсуждении актуальных проблем российского образования и науки между представителями органов власти и профессорским сообществом. В рамках форума состоится вручение общенациональных премий "Профессор года 2021", "Декан года 2021" и "Ректор года 2021". На онлайн-конференции пройдет церемония награждения членов Российского профессорского собрания ведомственными наградами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы