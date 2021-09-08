Онлайн-конференция о проведении Профессорского форума 2021
15 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению Профессорского форума 2021 "Наука и технологии XXI века: тренды и перспективы".
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Участники:
- статс-секретарь, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр КУЧЕРЕНКО;
- председатель Российского профессорского собрания Владислав ГРИБ;
- председатель Наблюдательного совета Российского профессорского собрания Владимир ФИЛИППОВ.
Форум, приуроченный к пятилетию создания Российского профессорского собрания, включен Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в план официальных мероприятий Года науки и технологий. Он пройдет с 27 по 30 сентября на площадках Общественной палаты РФ и ведущих университетов. Программа строится на обсуждении актуальных проблем российского образования и науки между представителями органов власти и профессорским сообществом. В рамках форума состоится вручение общенациональных премий "Профессор года 2021", "Декан года 2021" и "Ректор года 2021". На онлайн-конференции пройдет церемония награждения членов Российского профессорского собрания ведомственными наградами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- статс-секретарь, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр КУЧЕРЕНКО;
- председатель Российского профессорского собрания Владислав ГРИБ;
- председатель Наблюдательного совета Российского профессорского собрания Владимир ФИЛИППОВ.
Форум, приуроченный к пятилетию создания Российского профессорского собрания, включен Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в план официальных мероприятий Года науки и технологий. Он пройдет с 27 по 30 сентября на площадках Общественной палаты РФ и ведущих университетов. Программа строится на обсуждении актуальных проблем российского образования и науки между представителями органов власти и профессорским сообществом. В рамках форума состоится вручение общенациональных премий "Профессор года 2021", "Декан года 2021" и "Ректор года 2021". На онлайн-конференции пройдет церемония награждения членов Российского профессорского собрания ведомственными наградами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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