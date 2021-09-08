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Москвичам рассказали, как получить выигрыш по программе "Миллион призов"
Москвичам рассказали, как получить выигрыш по программе "Миллион призов" - РИА Новости, 08.09.2021
Москвичам рассказали, как получить выигрыш по программе "Миллион призов"
Участникам онлайн-голосования в Москве рассказали, как получить выигрыш по программе "Миллион призов", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:47
2021-09-08T08:47
2021-09-08T08:47
общество
севастополь
москва
госдума рф
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Участникам онлайн-голосования в Москве рассказали, как получить выигрыш по программе "Миллион призов", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе."Участники онлайн-голосования, которое пройдет с 17 по 19 сентября, могут стать обладателями однокомнатной квартиры в Москве, машины или выиграть призовые баллы (их можно обменять на разные товары и услуги). Москвичи, которые проголосуют онлайн, станут участниками розыгрыша", - говорится в сообщении.Отмечается, что перед началом онлайн-голосования зарегистрированные пользователи получат смс с уникальным кодом. Сообщения отправят голосующим онлайн 15 и 16 сентября до 17:00."Определение победителей будет проходить в эфире канала "Москва 24" с 18 по 20 сентября ежедневно с 09.00 до 10.00. Для тех, кто проголосовал с 08.00 до 20.00 17 сентября, розыгрыш состоится 18 сентября, для проголосовавших с 20.01 17 сентября до 20.00 18 сентября - 19 сентября. Остальные пользователи получат шанс выиграть приз 20 сентября", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что победители получат смс о выигрыше. Чтобы получить приз, нужно будет активировать присланный ранее код на сайте программы в период с 12.00 в день розыгрыша до 30 сентября текущего года."Москвичам, которые выиграют призовые баллы, нужно будет обменять их на промокоды партнеров акции. Именно они понадобятся при оплате покупок. Обменять баллы на промокоды можно до 31 декабря 2021 года, а потратить их у партнеров акции - до 1 апреля 2022 года. Обменять призовые баллы можно на промокоды нескольких партнеров в разное время", - добавляется в сообщении.
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общество, севастополь, москва, госдума рф, россия
Москвичам рассказали, как получить выигрыш по программе "Миллион призов"
Победители программы "Миллион призов" получат смс о выигрыше
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Участникам онлайн-голосования в Москве
рассказали, как получить выигрыш по программе "Миллион призов", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму
пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
"Участники онлайн-голосования, которое пройдет с 17 по 19 сентября, могут стать обладателями однокомнатной квартиры в Москве, машины или выиграть призовые баллы (их можно обменять на разные товары и услуги). Москвичи, которые проголосуют онлайн, станут участниками розыгрыша", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед началом онлайн-голосования зарегистрированные пользователи получат смс с уникальным кодом. Сообщения отправят голосующим онлайн 15 и 16 сентября до 17:00.
"Определение победителей будет проходить в эфире канала "Москва 24" с 18 по 20 сентября ежедневно с 09.00 до 10.00. Для тех, кто проголосовал с 08.00 до 20.00 17 сентября, розыгрыш состоится 18 сентября, для проголосовавших с 20.01 17 сентября до 20.00 18 сентября - 19 сентября. Остальные пользователи получат шанс выиграть приз 20 сентября", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что победители получат смс о выигрыше. Чтобы получить приз, нужно будет активировать присланный ранее код на сайте программы в период с 12.00 в день розыгрыша до 30 сентября текущего года.
"Москвичам, которые выиграют призовые баллы, нужно будет обменять их на промокоды партнеров акции. Именно они понадобятся при оплате покупок. Обменять баллы на промокоды можно до 31 декабря 2021 года, а потратить их у партнеров акции - до 1 апреля 2022 года. Обменять призовые баллы можно на промокоды нескольких партнеров в разное время", - добавляется в сообщении.