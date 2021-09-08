https://ria.ru/20210908/privatizatsiya-1749194985.html

Замглавы Минфина рассказал о планах по приватизации

Замглавы Минфина рассказал о планах по приватизации - РИА Новости, 08.09.2021

Замглавы Минфина рассказал о планах по приватизации

Минфин РФ имеет очень большие планы по приватизации, но они в первую очередь касаются не "голубых фишек", а ненужных объектов казны, заявил замминистра финансов РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:01

2021-09-08T15:01

2021-09-08T15:08

экономика

россия

алексей моисеев

московский финансовый форум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748343982_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_0f25e2f446c10ce58cb8f321d150cb3b.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минфин РФ имеет очень большие планы по приватизации, но они в первую очередь касаются не "голубых фишек", а ненужных объектов казны, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на Московском финансовом форуме."У нас очень большие планы по приватизации, но планы эти состоят, наверное, не сколько из "голубых фишек" российской экономики... Мы это все... обязательно жахнем, но не сейчас, немножко на будущее. Как можно скорее наша задача избавиться от колоссального количества в целом никому не нужных объектов казны", - сказал он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.

https://ria.ru/20210907/zyuganov-1749046212.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия, алексей моисеев, московский финансовый форум