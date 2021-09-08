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Замглавы Минфина рассказал о планах по приватизации
Замглавы Минфина рассказал о планах по приватизации - РИА Новости, 08.09.2021
Замглавы Минфина рассказал о планах по приватизации
Минфин РФ имеет очень большие планы по приватизации, но они в первую очередь касаются не "голубых фишек", а ненужных объектов казны, заявил замминистра финансов РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:01
2021-09-08T15:01
2021-09-08T15:08
экономика
россия
алексей моисеев
московский финансовый форум
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минфин РФ имеет очень большие планы по приватизации, но они в первую очередь касаются не "голубых фишек", а ненужных объектов казны, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на Московском финансовом форуме."У нас очень большие планы по приватизации, но планы эти состоят, наверное, не сколько из "голубых фишек" российской экономики... Мы это все... обязательно жахнем, но не сейчас, немножко на будущее. Как можно скорее наша задача избавиться от колоссального количества в целом никому не нужных объектов казны", - сказал он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
https://ria.ru/20210907/zyuganov-1749046212.html
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экономика, россия, алексей моисеев, московский финансовый форум
15:01 08.09.2021 (обновлено: 15:08 08.09.2021)
Замглавы Минфина рассказал о планах по приватизации
Замглавы Минфина Моисеев: ведомство имеет большие планы по приватизации